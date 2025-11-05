Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai công bố Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can từ trái qua: Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng). Các quyết định bắt tạm giam và khám xét nhà vợ chồng Đoàn Di Băng đã được Viện kiểm sát nhân dân Đồng Nai phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Quốc Vũ bị cùng đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

