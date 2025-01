Khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế.

Ngày 18/1, song song với việc thi hành quyết định khởi tố, bắt giam PGS.TS Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế khám xét nơi ở của ông Phương tại đường Trần Anh Liên (quận Thuận Hóa, TP Huế) và nơi làm việc của bị can này tại trụ sở Đại học Huế (số 3 Lê Lợi, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của PGS.TS Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế. Ảnh: CACC.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Công an TP Huế) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh - nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học thuộc Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến năm 2021, Nguyễn Văn Vinh cùng với ông Lê Anh Phương (thời điểm này đang là Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế) thực hiện vượt quá chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của sinh viên số tiền hơn 2,6 tỷ đồng . Vì vậy, công an thực hiện khởi tố, bắt giữ ông Phương nhằm phục vụ công tác điều tra.

PGS.TS Lê Anh Phương được đưa về trụ sở Đại học Huế để thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc. Ảnh: CACC.

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Phương có đơn gửi các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế thông báo về việc xin nghỉ ốm. Ông Phương ủy nhiệm cho ông Bùi Văn Lợi, Phó giám đốc Đại học Huế giữ quyền điều hành và giải quyết công việc của Đại học Huế trong thời gian này. Mọi hoạt động ở Đại học Huế vẫn diễn ra bình thường.

PGS.TS Lê Anh Phương sinh năm 1974 (quê Quảng Bình) từng học tại Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế chuyên ngành sư phạm toán, sau đó học lên thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin. Năm 2017, ông Phương được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Ông Phương từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế). Tháng 7/2022, ông Lê Anh Phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.