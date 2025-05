Khám xét trụ sở Công ty Cổ phần môi trường Hải Âu

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã thực hiện khám xét trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường (DVTVMT) Hải Âu tại số 3 Tân Thới Nhất 20, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Liên quan vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở KH&CN TP Huế), ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã thực hiện khám xét trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường (DVTVMT) Hải Âu tại số 3 Tân Thới Nhất 20, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Trụ sở Công ty Cổ phần DVTVMT Hải Âu.

Qua khám xét tại Công ty Cổ phần DVTVMT Hải Âu, các cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế đã thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ nhằm phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án này.

Trước đó, ngày 15/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Lê Đình Hoài Vũ, Giám đốc; Trịnh Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng và Nguyễn Văn Duật, nhân viên của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, thuộc Sở KH&CN để điều tra hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" theo quy định Điều 341 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh khám xét Công ty Cổ phần DVTVMT Hải Âu.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế xác định một nhóm các đối tượng nguyên là cán bộ và nhân viên của Công ty Cổ phần DVTVMT Hải Âu đã có hành vi cấu kết với nhóm cán bộ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN để ban hành hơn 100 phiếu kết quả phân tích mẫu để quan trắc môi trường khống.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế thu thập tài liệu, chứng cứ tại Công ty Cổ phần DVTVMT Hải Âu.

Những phiếu kết quả khống này sau đó được các đối tượng đưa vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của hơn 30 địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Hiện vụ án vẫn được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.