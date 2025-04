Khánh Vy nhiều lần vấp tranh luận

Là MC trẻ quen mặt trên sóng truyền hình, Khánh Vy khiến một số khán giả không hài lòng với màn thể hiện ở các chương trình, sự kiện gần đây.

MC Khánh Vy thu hút ý kiến trái chiều khi dẫn các chương trình giải trí.

Tối 30/3, fan meeting (buổi gặp gỡ người hâm mộ) của ca sĩ Jisoo (thành viên nhóm BlackPink) diễn ra tại Hà Nội, Khánh Vy tham dự với vai trò người dẫn chương trình.

Sau sự kiện, màn dẫn dắt của nữ MC trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp khi giao tiếp bằng một số câu tiếng Hàn với nữ idol trong khi chương trình đã có phiên dịch viên. Điều này có thể khiến cả khán giả và Jisoo khó theo dõi thông tin, nắm bắt cuộc nói chuyện. Bên cạnh đó, Khánh Vy cũng bị cho thể hiện gượng gạo, để cảm xúc lấn át ở một số tình huống.

Trên nền tảng Threads, một tài khoản tự nhận là nhân viên sự kiện còn thể hiện sự bức xúc, cho biết khi chạy thử chương trình, ban tổ chức vốn đã yêu cầu Khánh Vy chỉ dẫn bằng tiếng Việt. Tuy nhiên khi chương trình diễn ra, cô vẫn tự ý thêm tiếng Hàn một cách không cần thiết.

"Bạn ấy nói thế một là át tiếng phiên dịch, hai là dễ gây hiểu lầm cho artist (nghệ sĩ - PV) do Jisoo đã nghe phiên dịch qua tai nghe rồi", tài khoản này viết.

Mạng xã hội cũng xuất hiện bức ảnh được cho chụp lại tấm bảng ban tổ chức ghi, ra hiệu cho Khánh Vy qua dòng chữ: "MC: Please use only Vietnamese language!" (tạm dịch: MC: Vui lòng chỉ sử dụng tiếng Việt) khi cô đang giao tiếp với Jisoo, thể hiện sự không hài lòng.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực MC sinh năm 1999, cho rằng cô sử dụng một số câu tiếng Hàn giúp tạo không khí gần gũi, vui vẻ hơn và Khánh Vy cũng đã hoàn thành tốt vai trò kết nối tại sự kiện.

Trước các ý kiến trái chiều, nữ MC không lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ lại các khoảnh khắc ở sự kiện.

MC là người dẫn chương trình tại fan meeting của ca sĩ Jisoo ở Hà Nội.

Hồi tháng 8/2024, khi dẫn chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Khánh Vy cũng từng vướng tranh luận khi bị chê dẫn "nhạt nhoà, tương tác gượng gạo" với các "anh tài" hay chen lời Quỳnh Lương khi đàn chị đang trả lời Jun Phạm. Trước đó vào tháng 7 cùng năm, cô gái sinh năm 1999 còn bị đánh giá hạn chế kinh nghiệm xử lý chương trình giải trí khi dẫn phần hỏi đáp ở podcast hậu trường "Tài - Thật - Thách" cùng Kiên Ứng, Kay Trần.

Neko Lê, một trong các nghệ sĩ tham gia chương trình, đã lên tiếng bảo vệ Khánh Vy, cho rằng cô đã làm tốt vai trò của mình trong việc truyền tải thông tin đến 33 anh trai. Hơn nữa, việc đối đáp với những đàn anh gạo cội trong showbiz là điều không hề đơn giản với một cô gái trẻ như Khánh Vy.

Một lần khác hồi tháng 12/2024, Khánh Vy bị chê trách khi quay video "đu trend" về đội tuyển T1 nhưng bỏ qua Zeus - cựu thành viên, cũng là người đóng góp nhiều cho thành tích của đội. Trong video hút 2,8 triệu lượt xem, cô chỉ để 4 cái tên trong đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1 gồm Oner, Faker, Gumayusi, Keria.

Khánh Vy (sinh năm 1999, quê Nghệ An) hiện là MC, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô được biết tới năm 17 tuổi với clip nhại lại 7 thứ tiếng Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Italy.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, cô phát triển sự nghiệp dẫn chương trình và có cơ hội làm việc với nhiều ngôi sao quốc tế nhờ khả năng tiếng Anh tốt. Từ năm 2022, cô cũng trở thành MC tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", thay thế MC Diệp Chi.