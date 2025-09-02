Khi nào nên tiêm vaccine phòng cúm mùa?

Tháng 9 và 10 được xem là giai đoạn quan trọng để người dân chủ động tiêm vaccine cúm, giúp cơ thể kịp tạo miễn dịch trước khi mùa dịch cao điểm bắt đầu.

Bất kỳ ai từ 6 tháng tuổi trở lên, có bệnh nặng hay không, đều nên tiêm phòng cúm. Ảnh: Pexels.

Khi mùa hè dần khép lại, miền Bắc bước vào tiết trời se lạnh, còn miền Nam chuyển từ mưa sang khô. Sự thay đổi thời tiết này tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển. Đây cũng là lúc học sinh, sinh viên trở lại trường, công sở trở nên đông đúc sau kỳ nghỉ, làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh đường hô hấp.

Theo Bộ Y tế, tháng 9, 10 là “thời điểm vàng” để tiêm vaccine cúm. Vaccine cần khoảng hai tuần để cơ thể sản sinh kháng thể, nhờ đó người dân có miễn dịch kịp thời trước mùa cúm cao điểm, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.

Các chuyên gia cho biết việc tiêm vaccine vào giai đoạn này không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn hạn chế biến chứng nặng nếu nhiễm cúm. Với trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, tiêm phòng càng sớm càng cần thiết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus cúm liên tục thay đổi chủng hàng năm. Mạng lưới giám sát cúm toàn cầu, trong đó có Việt Nam, thường xuyên theo dõi để dự đoán chủng lưu hành theo từng khu vực. Từ đó, WHO đưa ra khuyến cáo sản xuất vaccine phù hợp cho Bắc bán cầu (tháng 8-9) và Nam bán cầu (tháng 4-5).

Việt Nam thuộc Bắc bán cầu, mùa cúm kéo dài từ cuối thu đến hết mùa xuân. Do đó, người dân được khuyến nghị tiêm vaccine cúm mùa theo chủng của Bắc bán cầu để được bảo vệ tốt nhất suốt mùa dịch.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, thường bùng phát vào mùa đông - xuân. Bệnh có thể gây sốt cao, đau đầu, ho, mệt mỏi, thậm chí dẫn đến biến chứng viêm phổi, suy hô hấp ở người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Cúm mùa lây truyền nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông đúc và kín khí.