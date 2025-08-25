Khi người trẻ đồng hành ‘thắp sáng’ cửa sổ tâm hồn cho cha mẹ

Chăm sóc đôi mắt của cha mẹ không chỉ thể hiện sự hiếu thuận, mà còn là trách nhiệm xã hội thế hệ trẻ cần gánh vác.

Người Việt có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Thuở nhỏ, cha mẹ là ngọn hải đăng dẫn lối soi đường để con từng bước lớn khôn. Khi con cái trưởng thành, sức khỏe của cha mẹ chẳng còn tốt như xưa. Trong đó, đôi mắt cần được nâng niu, chăm sóc nhiều hơn.

“Bóng mờ” từ đục thủy tinh thể

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đục thủy tinh thể hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực, chiếm tới 47,8% các trường hợp. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đục thủy tinh thể là nguyên nhân chủ yếu gây mù lòa (chiếm tới 66,1%), chủ yếu ở người trên 50 tuổi.

Hệ lụy của đục thủy tinh thể không chỉ nằm ở đôi mắt mờ nhòe, dễ biến chứng tăng nhãn áp, gây đau nhức, khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn hạn chế giao tiếp xã hội, nảy sinh tâm lý tự ti, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Đáng nói, không ít bậc cha mẹ Việt có tâm lý chủ quan, cho rằng việc nhìn mờ, đọc báo khó, hay đi lại chậm chạp… là dấu hiệu thường gặp của tuổi già. Số khác lo ngại làm phiền con cái mà chịu đựng sự bất tiện trong sinh hoạt, chỉ khi triệu chứng trở nặng mới lo lắng và chia sẻ với người thân. Lúc này, sự chủ động quan tâm, chăm sóc từ người trẻ càng trở nên quan trọng.

Con cái trở thành điểm tựa cho đôi mắt cha mẹ

Trong văn hóa Việt, con cái ít khi nói lời yêu thương, thay vào đó thể hiện tình cảm bằng hành động. Đồng hành cha mẹ trong hành trình chăm sóc sức khỏe đôi mắt cũng vậy. Sự đồng hành này có thể bắt đầu từ việc chủ động đưa cha mẹ đi khám mắt định kỳ, tìm hiểu triệu chứng bệnh nhãn khoa thường gặp để chủ động nhận biết sớm, hỗ trợ tài chính, hay trở thành “bạn đồng hành tinh thần” trong những lần điều trị, từ đó giúp cha mẹ an tâm hơn.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn tiên phong ứng dụng công nghệ Phaco không dao trong điều trị đục thủy tinh thể.

Quan trọng hơn, con cái cần cập nhật thông tin về công nghệ điều trị mới, bởi y học ngày càng phát triển và không phải bậc làm cha mẹ nào cũng đủ nhanh nhạy để tiếp cận kịp thời. Riêng trong điều trị đục thủy tinh thể, nhiều tiến bộ y khoa đã ra đời, đơn cử là công nghệ Phaco không dao. Nhờ sử dụng sóng laser phân mảnh thủy tinh thể và ứng dụng AI trong việc lập trình đường mổ, chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân gần như không đau đớn trong quá trình điều trị. Thời gian hồi phục nhanh và chất lượng thị lực sau phẫu thuật cũng được cải thiện đáng kể. Công nghệ này vượt qua kiểm định của các tổ chức quốc tế như FDA (Mỹ) và CE (châu Âu). Nhiều cơ sở y tế chuyên khoa, trong đó có Bệnh viện Mắt Sài Gòn, đã ứng dụng thành công công nghệ này.

Bệnh nhân điều trị đục thủy tinh thể thành công tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Chị Cẩm Lụa, con gái bà Cẩm Nhung (56 tuổi), bệnh nhân phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn (đường Ngô Gia Tự), cho biết: “Mẹ tôi bị khuyết tật bẩm sinh về khả năng nghe, nói nên chỉ có đôi mắt là phương tiện duy nhất để kết nối thế giới. Khi cả 2 mắt bà bị đục thủy tinh, sẹo giác mạc, khả năng nhìn thấy ánh sáng gần như bằng không. Nhờ sự tận tâm của bác sĩ và công nghệ điều trị hiện đại, ca mổ đã thành công ngoài mong đợi”.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn tài trợ một phần chi phí điều trị cho bệnh nhân Cẩm Nhung.

Trong mùa Vu Lan, việc đồng hành cha mẹ trong chăm sóc sức khỏe đôi mắt càng thêm ý nghĩa. Mỗi lần đưa cha mẹ thăm khám, mỗi lời động viên, hay mỗi sự lựa chọn phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả… là cách “thắp sáng” cửa sổ tâm hồn, giúp nhịp sống thường ngày của cha mẹ không còn bị gián đoạn, có thể chủ động khám phá trải nghiệm mới, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.