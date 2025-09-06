Khi thẩm mỹ vùng nhạy cảm thành cơn ác mộng

Năm 2024, thế giới ghi nhận hơn 210.600 ca phẫu thuật tạo hình vùng kín. Việt Nam cũng nằm trong xu hướng này, cho thấy nhu cầu thẩm mỹ vùng nhạy cảm đang ngày càng phát triển.

Thấy thẩm mỹ vùng kín chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đang dần trở thành một lĩnh vực ổn định và được ghi nhận rõ rệt trên bản đồ thẩm mỹ thế giới. Ảnh: Freepik.

Cô gái 22 tuổi được đưa đến khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) lúc nửa đêm 4/9, trong tình trạng âm hộ sưng đau, chảy máu nhiều, gương mặt nhợt nhạt vì quằn quại.

Sáu giờ trước, cô vừa bước ra từ một spa tư nhân với mong muốn làm đẹp “vùng kín”, tự tin hơn. Nhưng chỉ sau ít giờ, giấc mơ nhan sắc đã biến thành cơn ác mộng trên giường cấp cứu.

Những ca cấp cứu thót tim

Bác sĩ thăm khám ghi nhận vùng âm hộ của cô gái biến dạng nặng nề: môi bé bị khâu rời rạc, máu vẫn rỉ không ngừng; môi lớn bên phải tím sẫm, sưng 5x6 cm, mỗi lần ấn bệnh nhân lại quặn lên vì đau.

Cô gái trẻ được chẩn đoán tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật. Ê-kíp trực lập tức tiến hành ca mổ khẩn, tháo bỏ toàn bộ chỉ khâu, hút khối máu tụ, cầm máu và tạo hình lại bằng chỉ tự tiêu để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Không chỉ chịu đựng đau đớn thể xác, nữ bệnh nhân còn phải đối mặt với quá trình điều trị kéo dài cùng những ám ảnh tâm lý sau biến chứng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân 22 tuổi. Ảnh: BVCC.

Nhưng đây không phải trường hợp hiếm hoi. Đầu tháng 1, tại Quảng Yên (Quảng Ninh), N.T.L., 24 tuổi, cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Vùng kín của bệnh nhân sưng to bất thường, đau đớn do khối máu tụ lớn 10x12 cm.

Khi mở vết khâu, bác sĩ bàng hoàng nhận thấy chúng được may vội vã, lộn xộn. Đáng lo ngại hơn, spa sử dụng loại chỉ hiếm gặp trong phẫu thuật, bao gồm cả chỉ không tự tiêu, khiến vết khâu bị rỉ máu và gây xuất huyết trong.

"Chỉ cần chậm trễ, bệnh nhân có thể sốc mất máu hoặc biến dạng suốt đời", bác sĩ Mai Thành Nam, Phó trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế Quảng Yên, nhấn mạnh.

Giữa tháng 5, tại Hà Nội, một phụ nữ 34 tuổi sau khi 'thu gọn vùng kín" và cắt mí tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân phải cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Chị được đưa vào viện trong trạng thái hoảng loạn, chóng mặt, máu chảy không ngừng ở vết mổ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hòa, khoa Phẫu thuật tạo hình và vi phẫu, Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Ảnh: BSCC.

Hình ảnh khám cho thấy vùng kín bệnh nhân tím sẫm, sưng phồng, biến dạng hoàn toàn. Các bác sĩ ngay lập tức đưa bệnh nhân lên bàn mổ để lấy máu tụ và phục hồi tổn thương.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Nguyễn Thị Hòa, khoa Phẫu thuật tạo hình và vi phẫu, Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 3-6 phụ nữ đến khám và tư vấn làm đẹp vùng kín. Trong đó, khoảng 2/3 là khách hàng lần đầu tìm đến, số còn lại là những người từng "dao kéo" ở cơ sở khác nhưng gặp biến chứng, phải đến bệnh viện để "sửa lại".

Những vấn đề liên quan đến vùng kín vốn rất nhạy cảm, khiến nhiều phụ nữ e ngại, chọn cách âm thầm chịu đựng. Không ít người sau khi phẫu thuật hỏng tại cơ sở thẩm mỹ không uy tín lại tiếp tục tìm đến một địa chỉ khác để "sửa sai". Sai lầm nối tiếp sai lầm, đến khi họ tìm đến bệnh viện lớn thì tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.

ThS.BS Nguyễn Thị Hòa cho hay các chuyên gia luôn nỗ lực để giúp bệnh nhân phục hồi. Với những biến chứng nhẹ, chẳng hạn vết mổ chậm liền, bác sĩ có thể làm sạch và khâu đóng lại, trả lại hình dạng giải phẫu gần như bình thường.

Nhưng cũng có không ít ca bệnh phức tạp hơn nhiều: vùng kín bị biến dạng nặng, mất cảm giác, hoặc bị can thiệp quá mức, không đúng chỉ định. Trong những trường hợp này, việc tái tạo và phục hồi trở nên rất khó khăn, đôi khi không thể khắc phục hoàn toàn.

Xu hướng làm đẹp vùng nhạy cảm lên ngôi

Báo cáo toàn cầu năm 2024 của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS) cho thấy thẩm mỹ vùng kín chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đang dần trở thành một lĩnh vực ổn định và được ghi nhận rõ rệt trên bản đồ thẩm mỹ thế giới.

Toàn thế giới ghi nhận hơn 210.600 ca tạo hình môi lớn, môi bé, tăng nhẹ so với năm 2023 và gần 1,5 lần so với 4 năm trước. Phẫu thuật trẻ hóa âm đạo chỉ đạt hơn 75.000 ca, giảm gần 16% so với 2023. Điều này phản ánh xu hướng phụ nữ ngày càng ưu tiên những phương pháp ít xâm lấn hơn như laser hay sóng RF.

Ngoài ra, nhóm phẫu thuật ngoài vùng sinh dục, bao gồm cắt, thu gọn, tạo hình sau chấn thương, giảm mỡ, căng da, cũng đạt hơn 87.000 ca, góp phần làm bức tranh dịch vụ thẩm mỹ vùng kín trở nên đa dạng hơn.

Toàn thế giới ghi nhận hơn 210.600 ca tạo hình môi lớn, môi bé (labiaplasty), tăng nhẹ so với năm trước và gần 1,5 lần so với 4 năm trước. Ảnh: Freepik.

Sự khác biệt giữa các quốc gia làm rõ đặc điểm của thị trường. Brazil dẫn đầu thế giới với gần 30.000 ca tạo hình môi và hơn 8.000 ca trẻ hóa âm đạo. Mỹ xếp sau với khoảng 18.000 ca tạo hình môi âm hộ và hơn 4.000 ca trẻ hóa.

Tại châu Á, những quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận hàng nghìn ca mỗi năm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo ISAPS, cho thấy thị trường trong nước đã đủ lớn để được ghi nhận trên bản đồ thẩm mỹ toàn cầu.

Tuy nhiên, thực tế vẫn chỉ ra một khoảng cách đáng chú ý rằng nhu cầu phụ nữ ngày càng tăng, dịch vụ được quảng bá rộng rãi, nhưng số cơ sở được Bộ Y tế cấp phép chính thức vẫn còn hạn chế, khiến quy mô vẫn khiêm tốn so với các nước dẫn đầu.

Theo số liệu năm 2024, Việt Nam có 2.280 ca tạo hình môi lớn, môi bé, xếp sau những dịch vụ phổ biến trong nhóm phẫu thuật hình thể như hút mỡ, tạo hình bụng hay nâng mông. Phẫu thuật trẻ hóa âm đạo ghi nhận 1.560 ca. Ngoài ra, gần 800 ca phẫu thuật khác ở vùng sinh dục ngoài cũng cho thấy nhu cầu làm đẹp vùng kín ngày càng rõ nét trong bức tranh thẩm mỹ trong nước.

Xét về địa điểm thực hiện, phần lớn các ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam được tiến hành trong bệnh viện, chiếm tới 89,4%. Khoảng 10,3% diễn ra ở phòng khám hoặc phòng mạch tư nhân, trong khi phẫu thuật tại các cơ sở phẫu thuật ngoại trú chỉ đạt 0,3%.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hòa, thẩm mỹ vùng kín nhằm cải thiện chức năng và tạo hình hoàn hảo cho "cô bé" của phụ nữ. Khi sinh con, vùng kín của phụ nữ có thể "xuống cấp", khiến họ cảm thấy không tự tin. Do đó, họ tìm đến những dịch vụ tân trang cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, vùng kín là khu vực nhạy cảm, nguy cơ tai biến rất cao nếu can thiệp thiếu chuyên môn.

“Không ít người tìm đến trong tâm trạng hoảng loạn, cầu cứu bác sĩ. Họ bị sưng nề kéo dài, vết mổ chậm liền, biến dạng tầng sinh môn, thậm chí mất cảm giác sau khi làm đẹp ở các cơ sở thẩm mỹ chui”, bác sĩ Hòa cảnh báo.