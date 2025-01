Khi vàng trở thành phần thưởng cho nỗ lực của bản thân trong năm mới

Cuối năm là thời điểm nhìn lại, ghi nhận nỗ lực đã qua và tự thưởng cho bản thân món quà xứng đáng. Vàng, với giá trị bền vững và ý nghĩa, là lựa chọn của nhiều người dịp này.

Trao quà Tết là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt, là cách chúng ta gửi gắm tình cảm và những lời chúc tốt lành đến người thân, bạn bè. Đó là khoảnh khắc chia sẻ niềm vui, dịp để tình cảm thêm gắn kết trong không khí đầu xuân ấm áp.

Song hành cùng truyền thống tốt đẹp ấy, đây cũng là thời điểm ý nghĩa để mỗi người tự trao tặng bản thân món quà xứng đáng, như một cách ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của chính mình trong hành trình năm qua.

Món quà tự thưởng giá trị và ý nghĩa

Một món quà Tết cho chính mình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng bản thân. Dành thời gian chọn quà là cách bạn tự yêu thương và chăm sóc, chuẩn bị tâm thế tích cực chào đón điều mới mẻ trong năm mới. Những năm gần đây, trang sức vàng là lựa chọn nhiều người nghĩ đến bởi giá trị lâu dài, thiết kế đa dạng và mang ý nghĩa phong thủy.

Dẫn dắt thành công chiến dịch lớn cho công ty, Ngọc Thảo (TP.HCM) mang về kết quả vượt chỉ tiêu và được vinh danh tại tiệc tất niên của công ty. Để ghi lại cột mốc đáng nhớ, Thảo quyết định mua tặng bản thân bộ trang sức vàng. “Trang sức vàng là món quà hoàn hảo để phái đẹp tự thưởng - vừa có giá trị tích lũy bền vững, vừa thể hiện được phong cách cũng như cá tính qua những thiết kế đa dạng. Mỗi khi đeo bộ trang sức này, tôi lại tự hào nhớ về hành trình nỗ lực và tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp trong năm mới”, Thảo tâm sự.

Ngọc Thảo tự thưởng mình bộ trang sức sau một năm cố gắng.

Tương tự, chị Ngọc Thy (Hà Nội) cũng đánh giá vàng là món quà phù hợp dành tặng bản thân dịp cuối năm, vừa làm đẹp vừa là khoản đầu tư tích luỹ cho tương lai. Trước kia, nữ nhân viên văn phòng cho rằng vàng chỉ dành riêng cho người lớn tuổi tích trữ vì thiết kế ít đa dạng. Song, những năm trở lại đây, khi ngày càng nhiều mẫu trang sức đẹp mắt, ẩn chứa ý nghĩa riêng được ra mắt, quan niệm của chị Thy cũng dần thay đổi.

“Thay vì chạy theo những món trang sức có độ bền không cao, dễ phai màu, đứt gãy, tôi ưu tiên trang sức cao cấp như vàng vì vừa đẹp, bắt trend, vừa có giá trị để đầu tư lâu dài, dễ phối cùng outfit đi làm hay đi chơi”, chị chia sẻ.

Kim Bảo Như Ý - gửi gắm nguyện ước năm mới cát tường

Đón đầu xu hướng Tết 2025, PNJ ra mắt những thiết kế mới trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý. BST lấy cảm hứng từ biểu tượng cát tường: Mặt gậy như ý và cỏ bốn lá, tất cả xoay tròn trên nền kim tiền, cùng hình ảnh trái tim lồng vào nhau, tạo nên biểu tượng chính mang tên Kim Bảo Như Ý, gửi gắm ước nguyện về những điều tốt lành, mở ra năm mới thuận lợi.

Với biểu tượng Kim Bảo Như Ý kết hợp hình ảnh may mắn truyền thống, BST mang đến sự vẹn toàn trong mọi khía cạnh cuộc sống thông qua 4 chủ đề: Tài lộc, phúc an, tình duyên và công danh.

BST Kim Bảo Như Ý gửi gắm ước nguyện về những điều tốt lành, mở ra năm mới thuận lợi.

Trong chủ đề Tài lộc, các biểu tượng quen thuộc mang ý nghĩa về tài lộc như túi vàng, thỏi vàng, 12 con giáp hay mèo Thần tài được chế tác tinh xảo trên chất liệu vàng quý giá, vừa tôn vinh nét đẹp người đeo, vừa gửi gắm ước nguyện năm mới đủ đầy, sung túc. Chủ đề Phúc An gợi cảm giác bình an, may mắn qua hình ảnh cỏ bốn lá, hồ lô, hạc giấy, được kết hợp khéo léo cùng biểu tượng Kim Bảo Như Ý, tạo nên tác phẩm trang sức mang đậm hơi thở nghệ thuật cùng ước nguyện năm mới phúc lành. Chủ đề Tình Duyên mang đến thiết kế nhẹ nhàng, lãng mạn với dây tơ hồng viền quanh Kim Bảo Như Ý, như lời chúc phúc cho tình yêu bền chặt.

Cuối cùng, chủ đề Công Danh được nhấn mạnh qua chi tiết mũ tốt nghiệp và cá chép vượt vũ môn gắn kết Kim Bảo Như Ý, truyền tải thông điệp về nỗ lực và thành công, là món quà lý tưởng cho khởi đầu năm mới thuận lợi.

Tết là dịp mọi người gửi trao niềm vui khởi đầu năm mới an khang, thịnh vượng. Đây cũng là lúc bạn làm mới, chăm chút cho bản thân sau một năm vất vả. Với thiết kế sang trọng kèm chế tác tinh xảo, trang sức của PNJ là lựa chọn lý tưởng để bạn tô điểm cho diện mạo trong xuân mới.

Độc giả xem thêm thông tin tại đây.