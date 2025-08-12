Khoa IVF đông kín chỗ từ sáng sớm

|
Hơn 8h sáng, hành lang Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, Hà Nội, đã chật kín người. Trong dòng người chờ đến lượt, nhiều cặp đôi mới cưới, những gia đình hiếm muộn nhiều năm, đang khao khát con đầu lòng và không ít phụ nữ chưa đến 30 tuổi nhưng đã "hết trứng" từ lúc nào không hay. Không khí vừa hồi hộp, vừa chất chứa hy vọng, khi mỗi người tìm đến với một ước mơ chung là được làm cha, làm mẹ.
|
Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết số bệnh nhân đông hơn thường ngày vì đơn vị này triển khai tuần lễ khám và tư vấn vô sinh hiếm muộn. Trung bình một ngày, đơn vị này tiếp nhận 1.200 bệnh nhân.
"Ngoài các cặp đôi trẻ mới kết hôn, cũng có nhiều vợ chồng vô sinh thứ phát. Họ đã từng đến viện làm IVF để có em bé và đã thành công. Sau đó, họ lại quay lại viện để tiếp tục hành trình sinh em bé tiếp theo", bác sĩ Nhã cho hay.
|
Ngồi ở góc phòng, anh Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, quê Ninh Bình) cùng vợ kiên nhẫn chờ đến lượt. Hai vợ chồng mới kết hôn và dự định có con trong năm nay. Nhưng thay vì "thả tự nhiên", họ chủ động sắp xếp công việc đi tầm soát gen và kiểm tra sức khỏe sinh sản trước khi mang thai. "Cuộc sống hiện đại có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, từ môi trường, thực phẩm đến áp lực công việc. Tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để yên tâm, tránh những rủi ro đáng tiếc", anh Trung chia sẻ.
Vợ chồng ông B. và bà M. (40 tuổi, quê Hưng Yên) đã trải qua 15 năm mong mỏi con. Cách đây 6 năm, họ tìm đến Bệnh viện Bưu Điện và vỡ òa hạnh phúc khi đón con đầu lòng nhờ phương pháp IVF. Bé trai giờ đã 5 tuổi, là niềm tự hào và động lực của cả gia đình. Thế nhưng, khát khao có thêm tiếng cười trẻ thơ thôi thúc họ quay lại viện, tiếp tục hành trình làm cha mẹ lần nữa. "Biết tuổi tác không còn trẻ, nhưng chúng tôi vẫn muốn thử", chị M. nói.
Cưới nhau được 2,5 năm nhưng chưa từng có tin vui, vợ chồng chị H. (25 tuổi) nghĩ đơn giản chỉ là "chưa tới thời điểm". Khi quyết định đi khám cho yên tâm, cả hai bàng hoàng nhận kết quả chị bị suy giảm buồng trứng nặng, chỉ số AMH chỉ còn 0,003 - gần như không còn trứng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ ở tuổi này lại gặp tình trạng như vậy. Lúc nghe bác sĩ giải thích, tôi vừa lo lắng vừa tiếc nuối," chị chia sẻ. Sau vài ngày suy nghĩ, vợ chồng chị thống nhất sẽ làm IVF, hy vọng lần chuyển phôi đầu tiên sẽ thành công.
|
Trong phòng tư vấn của ThS.BS Trịnh Văn Du, chị T.T.N. bẽn lẽn chia sẻ mình đã có một bé gái, lần này đến viện mong muốn sinh con trai để "đủ nếp đủ tẻ". Nghe xong, bác sĩ Du nhẹ nhàng giải thích việc lựa chọn giới tính thai nhi là không được phép theo quy định pháp luật. Ông động viên: "Có con đã là điều rất may mắn". Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn khi bác sĩ Du hài hước kể: "Bản thân tôi cũng có tới 3 nàng công chúa, nhưng vẫn thấy hạnh phúc trọn vẹn". Chị N. mỉm cười, gật đầu đồng ý.
|
Theo bác sĩ Nhã, vô sinh, hiếm muộn ngày càng đa dạng, với nam giới thường do bất thường tinh trùng, bệnh lý nam khoa, giãn tĩnh mạch thừng tinh. Nữ giới có thể gặp rối loạn rụng trứng, tắc vòi trứng, lạc nội mạc tử cung, u xơ, buồng trứng đa nang… Đặc biệt, suy buồng trứng sớm là nguyên nhân đặc biệt gây khó khăn cho việc mang thai, sinh con.
|
Không ít ca khiến các bác sĩ bất ngờ. Bác sĩ Nhã chia sẻ về một cặp đôi vừa kết hôn 4 tháng, người vợ chỉ mới 28 tuổi, tới viện vì mất kinh nguyệt. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số dự trữ buồng trứng AMH chỉ còn 0,01, đồng nghĩa gần như đã "hết trứng". Nếu không phát hiện sớm, những trường hợp này gần như chỉ còn một lựa chọn duy nhất để có con là xin trứng. Điều này không chỉ tốn kém mà còn mang áp lực tâm lý rất lớn.
|
"Với những người chưa sẵn sàng làm cha mẹ ngay, kết quả thăm khám vẫn có giá trị lâu dài. Ví dụ, phụ nữ có nguy cơ suy buồng trứng sớm có thể cân nhắc đông trữ trứng để bảo toàn cơ hội sinh con sau này. Nam giới có chỉ số tinh trùng thấp có thể điều chỉnh lối sống, điều trị hoặc lưu trữ tinh trùng trước khi tình trạng xấu hơn", bác sĩ Nhã nói.
