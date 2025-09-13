Khoa Pug kéo chân 2 lần để cao 1m80, chuyên gia nói gì?

Sau phẫu thuật kéo dài chân, Khoa Pug vẫn bước đi tập tễnh. Chuyên gia cho biết anh cần khoảng 2 năm để phục hồi, nếu di chuyển quá nhiều có thể đối mặt biến chứng gãy xương.

Tháng 8 vừa qua, Khoa Pug một lần nữa thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Việt Nam sau cuộc “đại tu” cơ thể tốn kém ở nước ngoài. Nam YouTuber sinh năm 1992 tiết lộ đã chi 3 tỷ đồng cho ca phẫu thuật kéo dài chân tại Thổ Nhĩ Kỳ, giúp anh đạt chiều cao 1m80.

Trở về Hà Nội, anh liên tục chia sẻ hình ảnh đời thường và dự định khám phá miền núi phía Bắc. Tuy vậy, trong các video gần đây, Khoa Pug vẫn bước đi tập tễnh, nhiều lần thừa nhận cơ thể còn “dặt dẹo, leo trèo không nổi”.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu hành trình chinh phục những vùng đất hiểm trở mà anh ấp ủ có quá sức trong giai đoạn hiện tại.

Góc nhìn của bác sĩ chấn thương chỉnh hình

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết để hiểu rõ những nguy cơ sau phẫu thuật kéo dài chân, cần so sánh với cơ chế liền xương trong một ca gãy xương thông thường.

Với gãy xương ở các thân xương, thời gian liền thường kéo dài trên 3 tháng, bởi bác sĩ sẽ nắn và cố định để hai đầu xương gãy áp sát nhau.

"Trong khi đó, kéo dài chân là việc chủ động tạo một đường cắt xương, sau đó tách dần hai đầu xương ra để đạt được chiều dài mong muốn. Vì hai đầu xương bị kéo xa nhau, thời gian liền xương để đạt sự ổn định tối thiểu phải gấp đôi. Ngoài yếu tố xương, sự hồi phục còn phụ thuộc vào phần mềm - cơ, gân, dây chằng", bác sĩ Thi nói.

Do đó, theo bác sĩ Thi, để có thể vận động mạnh, chơi thể thao, người làm phẫu thuật kéo chân sẽ cần ít nhất 2 năm mới hồi phục hoàn toàn.

Trong giai đoạn hiện tại, bác sĩ dự đoán xương mới chỉ liền khoảng 70%, còn rất yếu. Nếu di chuyển, du lịch nhiều hoặc chẳng may gặp tai nạn, vị trí kéo dài sẽ là điểm dễ gãy. Khi gãy xương do stress xảy ra, bệnh nhân có nguy cơ phải phẫu thuật lại nhiều lần, dẫn tới teo cơ, yếu chi và khó hồi phục.

Khoa Pug chia sẻ hình ảnh đời thường và khám phá miền núi phía Bắc. Ảnh: Khoa Pug/Youtube.

Bác sĩ Nhật Thi cho hay phương pháp kéo dài chi được áp dụng trong y khoa nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi thực hiện quá giới hạn cho phép.

"Kéo dài xương vượt ngưỡng cho phép có thể gây biến chứng như chậm liền xương, xương yếu, dễ đau nhức khi thay đổi thời tiết. Nguy hiểm nhất là tổn thương thần kinh và mạch máu do bị kéo căng quá mức, có thể dẫn đến liệt hoặc hoại tử chi", bác sĩ cảnh báo.

Hiện nay, kỹ thuật kéo dài chân có xu hướng can thiệp tối thiểu. Thay vì sử dụng khung cố định ngoài, bác sĩ đặt đinh nội tủy kéo giãn. Vết mổ nhỏ, thuận lợi cho việc tập luyện ngay sau mổ.

Sau khi kéo dài, chân có yếu không?

Về lo ngại "kéo dài chân có làm yếu hay ảnh hưởng tuổi thọ không?", bác sĩ Thi khẳng định phẫu thuật này không làm giảm tuổi thọ. Tuy nhiên, sau kéo dài, hệ thống gân cơ, thần kinh, mạch máu chưa kịp thích ứng nên cần một giai đoạn tập phục hồi chức năng.

Tốc độ hồi phục nhanh hay chậm phụ thuộc vào cơ địa từng người và mức độ kéo dài. Khi cơ xương khớp ổn định, bệnh nhân có thể đi lại, chạy nhảy, sinh hoạt bình thường.

Quy trình hậu phẫu được thực hiện nghiêm ngặt: Sau mổ, bệnh nhân được tiêm kháng sinh, thuốc giảm đau, chống phù nề, kê cao chân trong 5 ngày và thay băng cách ngày.

Sau 3-5 ngày, bệnh nhân tập vận động thụ động khớp gối, khớp cổ chân, đeo giá kéo bàn chân để tránh biến chứng co gót. Sau 7-10 ngày, bác sĩ bắt đầu căng giãn khung với tốc độ 1 mm/ngày, chia làm 3 lần, và hướng dẫn bệnh nhân tự vận hành tại nhà. Nếu tiến triển tốt, bệnh nhân được xuất viện, điều trị ngoại trú và tái khám hàng tháng để chụp X-quang đánh giá sự liền xương.

Đôi chân của một bệnh nhân sau phẫu thuật lắp khung định hình. Ảnh: BSCC.

Trong quá trình căng giãn, bệnh nhân phải tập tỳ nén một phần trọng lượng cơ thể khi đứng hoặc đi với nạng. Khi đạt chiều dài mong muốn, bệnh nhân nhập viện, bác sĩ bắt vít chốt ngoại vi đinh nội tủy, tháo khung cố định ngoài.

Sau 3-5 ngày nằm viện, bệnh nhân tiếp tục tập đi với nạng, tăng dần chịu lực, và được phép tỳ nén hoàn toàn khi X-quang cho thấy có can xương bắc cầu. Việc tái khám định kỳ 2 tháng/lần sẽ duy trì cho tới khi xương liền vững.

Chia sẻ thêm về kỹ thuật này, TS.BS Nguyễn Văn Lượng, khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết phẫu thuật kéo dài chân hiện nay đã an toàn và hiệu quả hơn nhiều so với trước đây. Trung bình, mỗi cm tăng chiều cao cần khoảng 1,5 tháng điều trị.

Như vậy, nếu kéo dài 8 cm, bệnh nhân sẽ mất khoảng một năm để hồi phục. Tuy nhiên, trong thời gian này, người bệnh không phải nằm bất động mà được khuyến khích vận động nhẹ.

Độ tuổi phù hợp nhất để kéo dài chân là nam dưới 40 và nữ dưới 35, khi xương đã ngừng phát triển nhưng vẫn có khả năng hồi phục tốt. Nhiều người lo ngại phẫu thuật sẽ rất đau, nhưng thực tế, cơn đau chủ yếu xuất hiện ở vết mổ hoặc vị trí đinh xuyên qua da, nguy cơ viêm thấp. Điều này giúp phẫu thuật kéo dài chân trở thành lựa chọn khả thi cho những ai tự ti về chiều cao.