Khoa Pug khoe 'đập hộp' iPhone 17 dát vàng 300 triệu đồng

Trong video mới nhất, YouTuber Khoa Pug gây chú ý khi tuyên bố chi số tiền lớn để "đập hộp" chiếc iPhone 17 đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Khoa Pug chi số tiền hơn 10.000 USD, tương đương 300 triệu đồng, để mua chiếc iPhone được chế tác riêng.

Ngày 8/10, YouTuber Khoa Pug đăng vlog với tiêu đề "Chi 300 triệu đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới". Theo đó, anh đã đặt hàng ông Thắng Eric - một nhà chế tác điện thoại xa xỉ tại TP.HCM - để thiết kế đặc biệt cho chiếc iPhone 17 Pro Max dung lượng 1TB.

Sau 10 ngày đặt hàng, "YouTuber giàu nhất Việt Nam" hào hứng khi được cầm trên tay sản phẩm của mình.

"Bây giờ chúng ta sẽ đập hộp chiếc iPhone 17 Pro Max duy nhất trên thế giới, giá bằng con ôtô", Khoa Pug vừa nói, vừa giới thiệu tờ giấy chứng nhận là sản phẩm "độc bản" từ nhãn hàng.

Sau đó, anh mở chiếc hộp đựng chiếc iPhone dát vàng 24K toàn bộ, được chế tác cá nhân hóa với mặt lưng khắc chữ "KP" - viết tắt tên Khoa Pug. Riêng chữ K được phủ bạch kim và đính kim cương.

Vỏ điện thoại được thay thế bằng thép không gỉ, dát vàng và đính kim cương một số chi tiết. Ảnh cắt từ clip.

Vỏ của chiếc điện thoại cũng được thay thế bằng chất liệu nhôm ban đầu sang thép không gỉ, mang lại cảm giác cầm chắc tay và chống va đập tốt hơn.

"Nút nguồn, các nút tăng - giảm âm lượng bên hông cũng được đính kim cương. Màu vàng rất hợp mệnh mình", Khoa Pug vui vẻ nói, cho biết đây là chiếc iPhone 17 đắt nhất thế giới cho đến hiện tại, với mức giá hơn 10.000 USD , tương đương khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo giới thiệu của ông Thắng Eric trong video, phiên bản MONARCH được chế tác giới hạn 199 chiếc và cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Từ đó có thể thấy, Khoa Pug không phải người duy nhất sở hữu phiên bản iPhone custom với mức giá này.

Thắng Eric được biết đến là nhà chế tác điện thoại xa xỉ, sáng lập thương hiệu G'Ace International, nổi tiếng với việc mạ vàng và chế tác độc bản iPhone các phiên bản cao cấp. Ông cùng cộng sự đã tạo ra các phiên bản iPhone Air EMERALD và iPhone 17 Pro Max MONARCH, những tác phẩm sử dụng vật liệu như Titanium, vàng 18K đến 24K và kim cương, được hoàn thiện cao.

Trên thế giới, việc chế tác iPhone lên các phiên bản đắt đỏ với vỏ mạ vàng hay đính kim cương không còn xa lạ. Nhiều công ty, nghệ nhân từng giới thiệu nhiều mẫu thiết kế đắt đỏ, phục vụ giới nhà giàu và đam mê công nghệ.

Đến nay, chiếc iPhone đắt nhất thế giới thuộc sở hữu của bà Nita Ambani - phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani (người Ấn Độ). Chiếc điện thoại phiên bản Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond có giá 48,5 triệu USD . Thân máy làm từ vàng 24K, với điểm nhấn kim cương hồng 7,4 carat ở mặt sau, theo Forbes.