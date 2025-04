Khoác áo xe ôm công nghệ thực hiện 7 vụ trộm ở Bình Dương

Ngày 10/4, Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) cho biết bắt giữ đối tượng mặc trang phục xe ôm công nghệ thực hiện 7 vụ trộm tài sản để kiếm tiền chơi game và mua ma túy sử dụng.

Trước đó, ngày 9/4, trên đường tuần tra, Công an phường An Phú phát hiện đối tượng Trương Văn Tý (SN 1996, quê Nghệ An) mặc trang phục xe ôm công nghệ điều khiển môtô gắn biển số 61N7-6333 có dấu hiệu bị tẩy xóa, bôi mờ đang lưu thông trên đoạn đường thuộc khu phố 3, phường An Phú, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng Trương Văn Tý bị bắt cùng phương tiện gây án. Làm việc với cơ quan Công an đối tượng khai nhận để có tiền chơi game và sử dụng ma túy, nên thường xuyên mặc áo, đội nón xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy giả đi giao hàng để đến các khu dân cư lợi dụng thời điểm vắng người để trộm cắp tài sản. Bước đầu Trương Văn Tý khai đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Dĩ An và TP Thuận An.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoac-ao-xe-om-cong-nghe-thuc-hien-7-vu-trom-o-binh-duong-i764667/