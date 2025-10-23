Khoai Lang Thang cầu cứu

YouTuber Khoai Lang Thang cảnh báo bị mạo danh trên mạng, fan bị lừa mua hàng giả. Dù anh đã báo cáo nhiều lần nhưng nền tảng vẫn chưa xử lý vụ việc.

Khoai Lang Thang gây chú ý khi đăng bài cảnh báo lừa đảo. Ảnh: Đinh Võ Hoài Phương/Facebook.

Tối 23/10, travel blogger Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương) đăng bài cảnh báo trên Facebook cá nhân về việc xuất hiện hàng loạt trang mạng xã hội giả mạo tên anh để bán hàng lừa đảo, gây thiệt hại cho nhiều người hâm mộ.

“Nhờ cô bác mình hỗ trợ Khoai báo cáo các trang giả mạo bán hàng với. Khoai báo cáo mấy tuần qua mà nền tảng không hề xử lý gì cả. Nhiều người bị lừa đảo từ những trang này nhắn tin Khoai nhiều lắm”, anh viết.

Khoai Lang Thang cho biết các trang mạo danh này reup 100% nội dung video từ kênh chính chủ của anh, thậm chí chạy quảng cáo giả làm trang fanpage chính thức để bán hàng. Dù anh đã nhiều lần gửi báo cáo đến nền tảng nhưng vẫn chưa được xử lý.

Anh cũng chia sẻ đường link của hai trang giả mạo trên TikTok và Facebook, đồng thời cảnh báo người dùng nên cẩn trọng trước các tài khoản bán hàng mang tên Khoai Lang Thang.

“Khoai liên hệ chủ page cũng không được. Các trang này trá hình lừa đảo bán hàng, chạy cả quảng cáo luôn mà nền tảng vẫn im lặng. Thật sự Khoai rất buồn và bất lực khi có cô chú nhắn tin nói bị lừa mua hàng từ những trang đó”, bài viết nêu.

Blogger gốc Bến Tre cho biết, anh đang thu thập thông tin từ các nạn nhân bị lừa đảo và đã ủy quyền luật sư để khởi kiện các đối tượng đứng sau các trang giả mạo. Những ai từng bị lừa được anh kêu gọi gửi thông tin qua email để hỗ trợ xử lý.

Khoai Lang Thang cũng đăng hình minh họa tin nhắn từ người bị hại, thể hiện việc mua hàng “giá rẻ bất thường”, nhận sản phẩm không đúng quảng cáo, sau đó bị từ chối liên hệ.

Hiện bài đăng của Khoai Lang Thang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng giả mạo người nổi tiếng để trục lợi đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội.

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là travel blogger nổi tiếng với phong cách kể chuyện mộc mạc. Anh gây ấn tượng qua các vlog du lịch - ẩm thực khám phá khắp Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Với kênh YouTube hơn 3 triệu lượt đăng ký, Khoai Lang Thang được yêu mến nhờ cách truyền tải tích cực, gần gũi, tôn vinh văn hóa địa phương và con người bản địa.