Khoản tiền không được phép thu từ cha mẹ học sinh

Nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh được yêu cầu không thu một số khoản nhất định. Nếu vi phạm, các bên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Nhiều khoản phí ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu. Ảnh: Việt Linh.

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện của phụ huynh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh trường, kinh phí được trích từ các ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể trưởng ban đầu năm học, cùng với các nguồn tài trợ hợp pháp.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải tuân thủ nguyên tắc công khai, dân chủ. Cụ thể, trưởng ban cha mẹ học sinh lớp phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiêu, chỉ được thực hiện sau khi toàn thể ban thống nhất.

Tương tự, ở cấp trường, trưởng ban thống nhất với hiệu trưởng trước khi quyết định sử dụng kinh phí, sau đó được thông qua bởi toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Sau khi chi tiêu, kinh phí phải được báo cáo công khai, quyết toán tại các cuộc họp phụ huynh lớp và trường. Thông tư cũng khẳng định không quy định mức ủng hộ bình quân đối với phụ huynh.

Đáng chú ý, ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép quyên góp các khoản trái với nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban.

Những khoản thu bị cấm bao gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất; đảm bảo an ninh trường học; trông giữ xe cho học sinh; vệ sinh lớp học và trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp hay xây dựng công trình của nhà trường.

Còn theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh rằng hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường không được thu tiền của học sinh.

Kinh phí tổ chức dạy học, học thêm trong trường được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý trực tiếp về chất lượng dạy thêm, học thêm trong trường; quản lý, sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm theo quy định.

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 32, Nghị định 04/2021, cơ sở giáo dục có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng nếu thu các khoản không đúng quy định của cấp có thẩm quyền. Hình thức phạt bổ sung là tịch thu số tiền thu được để sung vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhà trường cũng buộc phải trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại.