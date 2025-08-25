Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đời sống

Khoảnh khắc các đoàn diễu binh xuống phố, đi giữa vòng tay nhân dân

  • Thứ hai, 25/8/2025 05:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hình ảnh các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay nhân dân đã tạo nên khung cảnh đặc biệt trong đêm tổng hợp luyện 24/8.

giua vong tay nhan dan anh 1

Khi hoàng hôn buông xuống, khắp khu vực quanh Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội đã ken đặc người. Buổi tổng hợp luyện diễn ra vào 20h tối 24/8, quy mô tương đương lễ chính thức, với sự góp mặt đầy đủ của các lực lượng: khối đi bộ, khối đứng, khối xe pháo, cùng lực lượng bảo đảm và phục vụ. Trong tiếng reo hò và ánh mắt rạng rỡ của hàng nghìn người dân khi đoàn chiến sĩ đi qua, những trái tim như cùng chung một nhịp đập. Ảnh: Duy Hiệu.
giua vong tay nhan dan anh 2giua vong tay nhan dan anh 3giua vong tay nhan dan anh 4giua vong tay nhan dan anh 5

Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của thủ đô. Ảnh: Linh Huỳnh.

giua vong tay nhan dan anh 6

Giữa tiếng reo hò vang dội, đoàn quân đi qua mang theo niềm kiêu hãnh và niềm tin, khiến những con phố vốn tấp nập đời thường bỗng trở thành không gian tràn ngập khí thế hào hùng. Ảnh: Việt Linh.
giua vong tay nhan dan anh 7

Hàng nghìn người dân đứng ken đặc hai bên đường, không ngừng reo hò, vẫy cờ đỏ sao vàng, đưa tay chụp lại khoảnh khắc hiếm có bằng điện thoại, ánh mắt rạng ngời xen lẫn niềm xúc động. Ảnh: Việt Linh.
giua vong tay nhan dan anh 8

Người dân hào hứng vẫy tay, reo hò chào đón khi đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực T-90SK tiến qua những trục đường lớn, tạo nên khoảnh khắc vừa hào hùng vừa xúc động. Ảnh: An Khương.

giua vong tay nhan dan anh 9

Trên xe đặc chủng, chiến sĩ chào điều lệnh khi được người dân vẫy tay reo hò chào đón.

giua vong tay nhan dan anh 10giua vong tay nhan dan anh 11giua vong tay nhan dan anh 12giua vong tay nhan dan anh 13

Khung hình đều tăm tắp, mãn nhãn trong khoảnh khắc các đoàn diễu binh tỏa ra các ngã đường lớn. Trong ảnh là khối chiến sĩ Phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học, lực lượng Dân quân tự vệ, khối Chiến sĩ đặc nhiệm dù và khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Phan Nhật.

giua vong tay nhan dan anh 14

Hình ảnh đoàn Quân đội nhân dân Lào sải bước uy nghi trên đường phố Hà Nội trở thành điểm nhấn đặc biệt. Đội hình chỉnh tề, nhịp bước đều tăm tắp của các chiến sĩ Lào không chỉ thể hiện kỷ luật quân đội, mà còn gợi nhắc tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc. Ảnh: Phan Nhật.
giua vong tay nhan dan anh 15giua vong tay nhan dan anh 16giua vong tay nhan dan anh 17giua vong tay nhan dan anh 18

Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay của nhân dân như tái hiện trọn vẹn tinh thần “quân với dân như cá với nước”. Đó không chỉ là cuộc hành tiến kỷ luật, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và người dân. Ảnh: Phan Nhật, Phương Lâm.

giua vong tay nhan dan anh 19

Đội quân diễu binh trùng trùng lớp lớp sải bước hiên ngang qua Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh hào hùng, khẳng định sức mạnh và khí thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày hội lớn của dân tộc. Ảnh: Duy Hiệu.
13 giờ trước

Phan Nhật - Việt Linh - Duy Hiệu - Phương Lâm - Linh Huỳnh

giữa vòng tay nhân dân Việt Linh diễu binh 2/9 vòng tay nhân dân tổng hợp luyện

