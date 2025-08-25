Khoảnh khắc các đoàn diễu binh xuống phố, đi giữa vòng tay nhân dân

Người dân Hà Nội hát vang 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội, người dân cùng nhau cất vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên bầu không khí sôi nổi.