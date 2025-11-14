Khoảnh khắc đàn cá voi sát thủ hung tợn săn mồi

Bị hất tung khỏi mặt nước và suýt bị ăn thịt, con hải cẩu nhanh chóng trèo lên thuyền của nữ nhiếp ảnh gia và thành công cắt đuôi kẻ săn mồi.

Con hải cẩu trèo lên thuyền của nhiếp ảnh gia Charvet Drucker và may mắn thoát chết. Ảnh: Charvet Drucker.

Khi đang lênh đênh cùng chiếc thuyền thuê dài 6 m trên biển Salish (Mỹ), nhiếp ảnh gia Charvet Drucker bất ngờ phát hiện một đàn cá voi sát thủ (orca). Đàn này có ít nhất khoảng 8 con.

Những chuyển động phối hợp nhịp nhàng cùng những cú đập đuôi mạnh mẽ là bằng chứng cho thấy đàn cá voi sát thủ này đang săn mồi. Khi đó, bà nhanh chóng dùng ống kính zoom và ghi được khoảng khắc một con hải cẩu cảng biển đang cố bỏ chạy khỏi đàn orca.

Trong bộ ảnh mà nữ nhiếp ảnh gia ghi được, một bức ảnh cho thấy con hải cẩu bị đàn cá voi sát thủ hất tung lên khỏi mặt nước. Bà đã cho rằng đây là phút giây cuối cùng mà con hải cẩu xấu số này còn sống.

Nhưng khi đàn cá voi sát thủ tiến đến gần chiếc thuyền, bà Drucker bất ngờ nhận ra những kẻ săn mồi hung tợn vẫn đang đuổi theo con hải cẩu. Ngay lúc đó, con hải cẩu trèo lên thuyền, bám ở khu vực gần động cơ và nằm ở đó như bám vào bè cứu sinh.

Đàn cá voi sát thủ hất tung con hải cẩu lên khỏi mặt nước. Ảnh: Charvet Drucker.

Theo quy định khi quan sát động vật hoang dã, bà Drucker cùng các cộng sự phải tắt động cơ thuyền. Họ cũng không được phép chạm hoặc can thiệp vào các hoạt động của con hải cẩu. Khi đó, việc duy nhất mà nữ nhiếp ảnh gia làm là quay clip.

Dù con hải cẩu đã trốn thoát, đàn cá voi sát thủ vẫn không bỏ cuộc. Chúng thậm chí phối hợp với nhau để lắc con thuyền, khiến cho con hải cẩu rơi xuống.

Trong clip do bà Drucker ghi lại bằng điện thoại, đàn cá voi sát thủ xếp hàng, tiến lại gần chiếc thuyền và tạo ra những cú lặn không đồng đều để tạo sóng.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), kỹ thuật tạo sóng cuốn này đã được các nhà khoa học ghi nhận từ những năm 1980.

Cũng theo cơ quan này, hải cẩu và nhiều động vật biển khác là con mồi của loài cá voi sát thủ ở khu vực bờ tây Thái Bình Dương. Khác với loài cá voi cư trú ở khu vực phía nam (SRKW) chỉ ăn cá hồi, cá voi sát thủ Bigg tìm đến nguồn thức ăn dồi dào và chuyên biệt hơn.

Bị tấn công dồn dập, con hải cẩu trượt xuống nước, nhưng sau đó vẫn leo lên thuyền. Sau khoảng 15 phút tấn công, đàn cá voi hung tợn bơi đi vì không thể "tóm" được con mồi.

Đây không phải lần đầu tiên bà Drucker chứng kiến khung cảnh cá voi sát thủ săn hải cẩu. Trước đây, bà từng chụp rất nhiều bức ảnh những con hải cẩu chết trong miệng loài orca. Là một nhiếp ảnh gia, bà rất vui khi thấy những kẻ săn mồi đạt được "thành tựu".

"Tôi luôn đứng về phe những con cá voi sát thủ. Nhưng khi thấy con hải cẩu bò lên thuyền, tôi lại như 'đổi phe' sang đội con hải cẩu", nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ với AP.