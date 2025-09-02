Khoảnh khắc in sâu vào lòng dân tộc của lễ diễu binh mừng Quốc khánh

Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân sải bước trên đường phố, xung quanh là tiếng hò reo tán thưởng của người dân. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân làm nên nhiều chiến công vang dội, từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày nay, lực lượng tiếp tục được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Việt Linh.