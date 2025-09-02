Khoảnh khắc in sâu vào lòng dân tộc của lễ diễu binh mừng Quốc khánh

|
6h30 ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, sau bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến vào trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu cấp cao và bạn bè quốc tế. Ảnh: Việt Linh.
|
Các khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài với xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân đi đầu. Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy, dẫn dắt các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng Dân quân tự vệ. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Các chiến sĩ giương cao quân kỳ, tiến bước trên đường phố trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: Phương Lâm.
|
Khối nữ Quân nhạc tiến vào lễ đài trong âm hưởng hùng tráng, gợi nhắc tiếng kèn xung trận từng tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, những giai điệu hào hùng ấy tiếp tục vang lên trong các sự kiện trọng đại, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức xây dựng Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: Việt Linh.
|
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối nam sĩ quan Cảnh vệ; khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông và khối sĩ quan Tăng thiết giáp lần lượt tiến vào quảng trường. Những bước chân hiên ngang thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên cường của lực lượng công an, quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân sải bước trên đường phố, xung quanh là tiếng hò reo tán thưởng của người dân. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân làm nên nhiều chiến công vang dội, từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày nay, lực lượng tiếp tục được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Việt Linh.
|
Dẫn đầu khối Nữ sĩ quan Quân y, Trung úy Ngô Lâm Phương nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân trên các tuyến phố. Khối Nữ sĩ quan Quân y nổi bật với trang phục rằn ri xanh - trắng. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”, những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: Phương Lâm.
|
Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm và Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến vào lễ đài. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Khối nữ Du kích miền Nam tiến vào Lễ đài trong trang phục áo bà ba, đội mũ tai bèo và khoác khăn rằn đặc trưng. Hình ảnh ấy gợi nhắc những chiến sĩ du kích kiên trung, luôn bám xóm, bám ấp, chiến đấu mọi lúc, mọi nơi, giữ vai trò quan trọng trong ba mũi giáp công, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, hiện thực hóa khát vọng Bắc - Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam cũng gây ấn tượng với trang phục đại diện cho 54 dân tộc anh em. Phát huy truyền thống đoàn kết của 54 dân tộc anh em, trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đã luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, kiên cường chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ngày nay, họ tiếp tục ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Trong ngày lễ trọng đại của đất nước, thời tiết Hà Nội có nắng nhẹ, không mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào ngày 2/9, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 23-33 độ C. Riêng tại Hà Nội, vào sáng 2/9, thành phố có lúc mưa rào, gió nhẹ, xác suất mưa là khoảng 50-60%. Nhiệt độ dao động từ 27-31 độ C. Ảnh: Việt Linh.
|
Trong tiếng nhạc hào hùng, rền vang khắp Quảng trường Ba Đình, đội hình thẳng tắp của các khối diễu binh hiên ngang tiến bước. Tham gia sự kiện A80 lần này là niềm vinh dự của các chiến sĩ công an, quân đội, đồng thời là lời khẳng định cho ý chiến luyện tập, chiến đấu không ngừng nghỉ của họ trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Đội hình diễu binh 2/9 còn có sự tham gia của lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Quân đội Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, thể hiện tinh thần hữu nghị và sự gắn kết quốc tế. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Khi các khối diễu binh tiến về Quảng trường Ba Đình, những chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3 (Tổng cục II, Tổng cục Tình báo Quốc phòng) vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ trên các tuyến phố, bảo đảm an ninh cho sự kiện. Trong trang phục rằn ri xanh, gương mặt kín khẩu trang và kính đen, họ toát lên sự trang nghiêm, cẩn trọng và chỉn chu trong từng bước đi. Ảnh: Thuận Thắng.
Thư riêng của Bác Hồ
Trong quyển sách Thư riêng của Bác Hồ - Những bức thư có thể coi như những áng văn chương kinh điển, những viên ngọc quý của nền văn học Việt Nam, những giá trị tinh thần cao đẹp mà Bác Hồ đã để lại cho nhân dân Việt Nam. Kèm theo những lá thư là đôi điều thuyết minh về hoàn cảnh ra đời của chúng.