Khoảnh khắc sốc trong phiên xử vụ chồng rủ loạt người lạ cưỡng hiếp vợ

Những người con trai xuất hiện trước phiên tòa xét xử cha mình, người thừa nhận chuốc thuốc mê mẹ họ nhiều năm và rủ hàng chục người khác đến cưỡng hiếp bà trong khi bà bất tỉnh.

Không chỉ cuộc sống của Gisèle Pelicot sụp đổ vào ngày cảnh sát nói họ tin rằng người chồng gắn bó 50 năm đã chuốc thuốc mê bà và rủ những người đàn ông khác vào nhà để cưỡng hiếp bà cùng ông ta trong gần một thập kỷ, theo New York Times.

"Đó là sự sụp đổ của cả gia đình", người con trai cả, David, nói với tòa án hôm 18/11, trong một ngày đầy kịch tính khi ba người con của cặp đôi này nói về cha mình, người đang ngồi trong một chiếc hộp dành cho bị cáo ở rìa phòng xử án chật kín người ở Avignon, Pháp.

"Quý vị cần biết rằng phiên tòa này là phiên tòa xét xử một gia đình tan nát", David nói.

Các con trai của bà Gisèle Pelicot, David, ở giữa, và Florian, đã tham dự phiên tòa xét xử cha mình tại Avignon, Pháp, hôm 18/11. Ảnh: Reuters.

David Pelicot, 50 tuổi, ám ảnh bởi nỗi sợ rằng chính đứa con trai của mình, người vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lý, cũng bị ông nội ngược đãi.

Em gái của anh - một tác giả sách có bút danh Caroline Darian - chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây, tin rằng cô cũng bị cha chuốc thuốc và lạm dụng tình dục. (Người cha phủ nhận cả hai cáo buộc đó).

Người em út, Florian, tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của anh đã tan vỡ. “Điều đó khiến tôi phải ly hôn và hàng nghìn câu hỏi bủa vây”, Florian Pelicot, 38 tuổi, cho biết.

“Làm sao chúng ta có thể gượng gậy được? Có cách nào không? Làm sao chúng ta có thể làm được?”, anh nói thêm, trong đau khổ.

Khoảng 51 người đàn ông đang bị xét xử, chủ yếu vì cáo buộc cưỡng hiếp nghiêm trọng đối với bà Gisèle Pelicot.

Chồng bà, Dominique Pelicot, thừa nhận đã nghiền thuốc ngủ vào thức ăn và đồ uống của bà trong gần một thập kỷ, sau đó mời hàng chục người đàn ông khác mà ông ta gặp trực tuyến đến nhà họ để cưỡng hiếp bà cùng ông ta khi bà bất tỉnh.

Ít nhất một chục người đàn ông, bao gồm cả Pelicot, đã nhận tội. Những người còn lại thừa nhận họ đã quan hệ tình dục với bà Pelicot, nhưng nói rằng họ không có ý định cưỡng hiếp bà. Thay vào đó, họ cho rằng bà Pelicot đã đồng ý và họ đã bị ông Pelicot lừa bằng lời hứa về một cuộc quan hệ tay ba, trong đó bà Pelicot giả vờ ngủ như một phần trong tưởng tượng của cặp đôi.

Một số người cho biết họ tin rằng ông Pelicot cũng đã chuốc thuốc họ.

Ông Pelicot nhiều lần khẳng định tất cả những người bị cáo buộc đều biết ông đã chuốc thuốc vợ cũ mà không cho bà biết, và ông không chuốc thuốc ai ngoài vợ mình.

Bà Pelicot đến tòa án ở Avignon hôm 18/11. Ảnh: Reuters.

Phiên tòa, hiện bước sang tháng thứ ba, đã làm rúng động nước Pháp và đặt ra những câu hỏi rợn người về mối quan hệ giữa nam và nữ, tình trạng hiếp dâm phổ biến và quan niệm về sự đồng thuận. Ở một quốc gia từng xuất hiện sự kháng sự với phong trào #MeToo cách đây 7 năm, những cuộc trò chuyện về văn hóa hiếp dâm và nam tính độc hại đột nhiên trỗi dậy.

Bà Pelicot, 71 tuổi, đã trở thành một biểu tượng người hùng nữ quyền, sau khi đưa ra quyết định hiếm thấy là từ bỏ quyền được xét xử riêng tư và yêu cầu mọi thứ phải được công khai - bao gồm cả những bức ảnh và video nhạy cảm mà chồng bà đã chụp về các tương tác tình dục trong khi bà bị chuốc thuốc.

Bà nói với tòa án rằng bà đã quyết định công khai tất cả, với hy vọng điều đó sẽ giúp ích cho các nạn nhân khác và "thay đổi xã hội".

Mỗi ngày, đám đông xếp hàng để theo dõi phiên tòa đều tràn ngập phòng xử án và tiếng vỗ tay lớn vang lên khi bà Pelicot đi qua.

Nhưng tất cả đều phải trả giá rất đắt. Bà Pelicot nói với tòa án rằng cuộc đời bà trỏ thành một "đống đổ nát". Hôm 18/11, tòa án đã nghe về việc vụ án đã hủy hoại cuộc sống của ba người con và gia đình của họ, cũng như quan niệm của họ về bản thân và gia đình.

Trước khi ông Pelicot bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 11/2020 vì cáo buộc cưỡng hiếp vợ, gia đình ông rất thân thiết, cùng nhau đi nghỉ, thường là ở ngôi nhà mà cặp đôi đã thuê để nghỉ hưu ở miền Nam nước Pháp.

David Pelicot, giám đốc bán hàng của một công ty rượu Champagne, cho biết anh đã chia sẻ niềm đam mê bóng đá, quần vợt và xem phim với cha mình. Anh mô tả những bữa tiệc sinh nhật bất ngờ kỳ diệu mà cha mẹ đã lên kế hoạch cho anh và các anh chị em, khiến tất cả bạn bè của họ vui mừng và ghen tị.

"Tôi đã lạc lối và tôi có cảm giác ngày hôm nay, toàn bộ tuổi thơ của tôi đã biến mất. Nó đã bị xóa sổ", anh ngậm ngì.

Giờ đây, hy vọng của anh là "trên hết, trong tương lai, chúng ta có thể xóa bỏ, làm biến mất trong đầu chúng ta, người đàn ông phía bên trái", David nói, chỉ về phía cha mình.

Những người con nhà Pelicot cho biết tất cả đều bị ám ảnh với những gì họ không thấy và những gì có thể đã xảy ra với họ và những đứa con - vốn đã dành nhiều thời gian với ông nội.

Tòa án cũng ghi nhận một cuộc điều tra hình sự về việc liệu ông Pelicot có ngược đãi các cháu của mình hay không vẫn đang trong quá trình diễn ra.

Caroline Darian nói tại tòa hôm 18/11 rằng cô tin rằng cha cũng đã chuốc thuốc và tấn công tình dục cô. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Darian nói lại với tòa án vào hôm 18/11 rằng cô tin rằng người cha mà cô luôn coi là yêu thương và ủng hộ mình cũng đã chuốc thuốc và tấn công tình dục cô. Cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng về những bức ảnh của Darian trong bộ sưu tập của cha cô, bao gồm hai bức ảnh cô ngủ vào ban đêm trong tư thế đáng lưu tâm, với đèn bật sáng.

"Tôi đã bị ông Dominique chuốc thuốc an thần để ngược đãi, đó không phải là một giả thuyết. Đó là một thực tế và tôi biết", Darian nói. Cô nói thêm rằng với những bức ảnh đó, "ông ta không nhìn tôi theo cách một người cha nhìn con gái mình, mà theo cách loạn luân".

Darian đã nỗ lực biến sang chấn gia đình mình thành hành động, thành lập một hiệp hội phi lợi nhuận mang tên Don't Put Me to Sleep, để công khai những nguy hiểm của các tội phạm do ma túy. Cô cũng một cuốn sách xuất bản một cuốn sách mang tên "And I Stopped Calling You Papa", kể nhiều chi tiết kinh hoàng trong cuộc đời mình.

Cô đã phải vào viện tâm thần một thời gian ngắn ngay sau khi cảnh sát bắt giữ người cha và cho cô xem những bức ảnh họ tìm thấy.

Giữa phiên tòa, Darian đã thông báo trên Instagram rằng cô ấy sẽ trở lại phòng khám trong vài ngày "để phục hồi toàn bộ năng lượng, để có thể ngủ lại".

Darian nói tại phiên tòa rằng cô cảm thấy mình như nạn nhân bị lãng quên trong phiên tòa và rất ít nạn nhân bị chuốc thuốc để bị lạm dụng có bằng chứng như mẹ cô. Cô hy vọng phiên tòa sẽ giúp thay đổi điều đó và tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực đó.

"Đây không chỉ là phiên tòa cho Gisèle Pelicot. Đây là phiên tòa cho cả gia đình. Đây là phiên tòa về các nạn nhân bị chuốc thuốc ở Pháp", cô nói.

Cũng trong phiên xử, hai anh trai Darian đã trực tiếp đối mặt với cha mình, hỏi lại ông ta rằng ông ta có lạm dụng tình dục em gái hay con cái của họ không.