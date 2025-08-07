Khoảnh khắc tình tứ của tiền đạo Văn Tùng và vợ hot girl ngân hàng

|
Ngày 6/8, cầu thủ Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 2001) chia sẻ loạt hình ảnh đáng nhớ trong hôn lễ với bạn gái Vũ Hoàng Yến (sinh năm 2002), diễn ra hôm 3/8. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn sang trọng với sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng đội thân thiết với nam tiền đạo ở CLB Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - chủ tịch câu lạc bộ.
|
Trong ngày vui, tiền đạo U23 Việt Nam có nhiều khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên bà xã. Nhan sắc nàng WAG 23 tuổi được khen rạng rỡ, khoe lợi thế hình thể trong thiết kế váy cưới hở vai.
Trong một thiết kế khác, cô dâu lựa chọn chiếc váy có điểm nhấn ren kín đáo, kiêu sa. Chú rể Văn Tùng cũng bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm, nổi bật vóc dáng săn chắc, cao 1,80 m. Trên trang cá nhân, cô dâu Hoàng Yến cũng chia sẻ bộ ảnh cưới và gửi lời cảm ơn đến quan khách tham dự. Kể từ khi công khai hẹn hò Văn Tùng, đây cũng là lần hiếm hoi cô mở trang cá nhân ở chế độ công khai thay vì khóa bảo vệ như trước.
|
Trước khi về chung một nhà, cặp cầu thủ - WAG có thời gian hẹn hò kín tiếng hơn 3 năm. Cặp đôi cũng yêu xa khi người ở Đà Nẵng, người ở Hà Nội. Mỗi khi có thời gian, Văn Tùng thường tranh thủ vào thăm bạn gái, bồi đắp tình cảm.
|
Tháng 10/2024, nam tiền đạo đã cầu hôn bạn gái trong bữa tối sang trọng ở một nhà hàng và chia sẻ tin vui trên trang cá nhân. Đến tháng 12 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám hỏi tại quê nhà.
Bà xã Văn Tùng tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và hiện làm việc trong ngành ngân hàng. Tiền đạo thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên nửa kia, tỏ ra yêu chiều khi luôn dành lời có cánh cho cô.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.