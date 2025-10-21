Khoe chất riêng, rinh quà xịn cùng cuộc thi cá nhân hóa VinFast VF 3

VinFast vừa phát động cuộc thi thiết kế cá nhân hóa xe “VF 3 - Sáng tạo chất riêng, độc bản cá tính” lần thứ hai dành cho cộng đồng người dùng yêu thích xe điện tại Việt Nam.

Cuộc thi là sân chơi để bất cứ ai, dù có sở hữu xe hay không, đều có thể sáng tạo, đồng thời nhận quà tặng “khủng”.

Cơ hội sáng tạo “rinh” quà hấp dẫn

Sau mùa đầu tiên gây ấn tượng với hàng trăm bài dự thi và hàng triệu lượt tương tác từ cộng đồng yêu xe điện, VinFast tiếp tục khơi dậy làn sóng sáng tạo với cuộc thi thiết kế “VF 3 - Sáng tạo chất riêng, độc bản cá tính” lần 2 trên quy mô toàn quốc.

Cuộc thi sáng tạo với VF 3 lần này có chủ đề là “34 Sắc màu” - lấy cảm hứng từ cột mốc sắp xếp 34 đơn vị hành chính mới, biểu tượng cho giai đoạn đổi thay và phát triển của đất nước. Chủ đề hướng đến tinh thần đổi mới, phát triển và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam qua những thiết kế sáng tạo dành cho VF 3.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi từ nay đến hết ngày 26/10 bằng cách gửi bài dự thi trực tuyến qua link đăng ký của VinFast. Mỗi cá nhân hoặc nhóm (tối đa 3 người) có thể nộp nhiều tác phẩm dự thi dưới định dạng PNG, JPG hoặc PDF, thuộc thể loại Digital Art 2D/3D, kèm theo nội dung mô tả về tác phẩm.

Cuộc thi hứa hẹn công bố những tác phẩm sáng tạo ngoại hình chiếc xe VF 3 “đỉnh chóp” của những thí sinh tham gia.

Ban giám khảo sau đó sẽ chấm điểm các tác phẩm dựa trên mức độ sáng tạo, tính thẩm mỹ và khả năng thể hiện sắc màu riêng gắn với câu chuyện về văn hóa, cảnh sắc và con người Việt Nam. Ngoài phần đánh giá của ban giám khảo, các bài dự thi hợp lệ sẽ được công khai để cộng đồng bình chọn từ ngày 27/10,mang đến cơ hội giành Giải Cộng đồng. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10, kết hợp sự kiện gặp gỡ - giao lưu cộng đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 3 Giải nhất (mỗi giải 1 iPhone 17 Pro Max 512 GB), 3 Giải nhì (mỗi giải 1 xe máy điện Motio), 6 Giải ba (5 triệu đồng tiền mặt mỗi giải) và 3 Giải Cộng đồng (mỗi giải 1 AirPods 4). Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, các thiết kế nổi bật sẽ được VinFast ứng dụng trên xe thực tế trong các hoạt động trưng bày, roadshow và triển lãm toàn quốc.

Sân chơi để tự do thể hiện bản sắc

Giống như mùa trước, hội đồng giám khảo mùa 2 đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: Các nghệ sĩ sáng tạo, nhà thiết kế và chủ xe VF 3... Trong đó có họa sĩ trẻ Thái Linh, người đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ theo đuổi phong cách nghệ thuật thị giác đương đại và nghệ sĩ Việt Max, nghệ sĩ đương đại và hiphop Việt Nam với hơn 150.000 người theo dõi. Ngoài ra, còn có những gương mặt đại diện cho cộng đồng chủ xe VF 3 ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Theo họa sĩ Thái Linh, mỗi bản thiết kế không chỉ là một tác phẩm, mà còn là cách người nghệ sĩ gửi gắm cá tính, góc nhìn và tình yêu dành cho Việt Nam.

Tác phẩm sáng tạo trên chiếc xe VF3 được trưng bày tại triển lãm.

Nghệ sĩ Việt Max cũng nhận định bản sắc văn hóa Việt là nguồn cảm hứng vô tận. “Bản sắc không chỉ nằm ở di sản xưa cũ, mà còn sống trong cách chúng ta sáng tạo mỗi ngày qua âm nhạc, chuyển động, hội hoạ và cả những thiết kế đương đại”, anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay sau khi khởi động, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng VF 3. Nhiều thành viên chia sẻ sự háo hức khi có cơ hội biến chiếc xe điện quốc dân thành “phiên bản độc bản”.

“Chiếc VF 3 như tấm voan trắng - chỉ cần vài nét sáng tạo sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Mình rất háo hức với chủ đề 34 Sắc Màu lần này”, Quang Nam, một bạn trẻ chuẩn bị lấy VF 3 chia sẻ.

Nam cũng đánh giá cao cách triển khai của cuộc thi lần này bởi ai cũng có thể sáng tạo trên chiếc VF 3, cũng có thể kể câu chuyện riêng của mình, về nơi mình đến, phong cách sống mà không nhất thiết phải là chủ sở hữu xe. Như vậy, nguồn cảm hứng là bất tận.

Với chủ đề “34 Sắc Màu”, cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo chất riêng, độc bản cá tính” lần 2 được kỳ vọng không chỉ tìm ra những bản thiết kế ấn tượng, mà còn tạo nên diễn đàn nơi cộng đồng yêu xe điện cùng lan tỏa tinh thần sáng tạo và niềm tự hào văn hóa Việt.

“Một sân chơi nơi các bạn có thể kể lại câu chuyện vùng miền của mình trên chiếc VF 3, bằng ngôn ngữ thiết kế tự do, hiện đại và đầy cảm xúc”, giám khảo Việt Max gửi lời tới các thí sinh.