'Khối bắn tim' gây bão mạng xã hội sau đêm tổng hợp luyện tại Hà Nội

Vừa bước đi vừa làm động tác "bắn tim" với người dân bên đường, khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân khiến nhiều người thích thú vì dễ thương.

Chiến sĩ 'thả tim' trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8 Khi trở về điểm tập kết sau buổi tổng hợp luyện, khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân khiến nhiều người dân thích thú khi vừa đi vừa làm động tác "bắn tim" đáng yêu.

Đêm 21/8, sau khi buổi tổng hợp luyện đầu tiên kết thúc, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc, sự tương tác giữa người dân và chiến sĩ các khối diễu binh ngập tràn mạng xã hội.

Trong đó, clip ghi lại màn "bắn tim" của khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân lan truyền vì sự dễ thương. Cụ thể sau khi hoàn thành màn diễu binh qua lễ đài và trên đường trở về điểm tập kết, các chiến sĩ vẫn giữ đội hình song vừa đi vừa đánh tay, tạo hình trái tim khi giơ lên.

Hai bên đường, nhiều người dân ồ lên thích thú trước sự đáng yêu của các chiến sĩ. Khoảnh khắc này cũng được fanpage Thông tin Chính phủ chia sẻ, hút hơn 21.000 lượt tương tác.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một trong những người dân chứng kiến, cho biết hình ảnh diễn ra vào khoảng 21h20 ở khu vực đường Liễu Giai. Một số bạn trẻ hào hứng còn hô lớn: "Các anh ơi cố lên" để cổ vũ các chiến sĩ.

Tối 21/8, hàng nghìn người dân đứng chờ trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội để theo dõi các khối diễu binh. Ảnh: Trang Nguyễn.

Ngoài khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, nhiều khoảnh khắc dễ thương, gần gũi quân dân khác cũng được hàng nghìn người dân có mặt tại các tuyến đường ở thủ đô ghi lại trong tối 21/8.

Ví dụ, khối Nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động vừa đi đều vừa đồng loạt giơ tay chào mọi người khi chỉ huy nói vào loa: "Giơ hai tay chào bà con đi nào". Hay trong khi đang chạy xe kiểm tra các tuyến đường, một số chiến sĩ cảnh sát nói vào loa với người dân đang tập trung hai bên: "Chào bà con, chúc bà con buổi tối vui vẻ".

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Hàng chục nghìn người dân háo hức xếp hàng ở những tuyến phố nơi các khối diễu binh đi qua về điểm tập kết, tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Buổi tổng hợp luyện thứ hai sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.

Hàng trăm chiến sĩ hòa giọng với người dân trước giờ diễu binh Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, hàng trăm chiến sĩ đã cùng người dân hát vang các bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Hát mãi khúc quân hành".