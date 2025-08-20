Khối quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh 2/9

Trước thềm lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị.

Hơn 30 quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Trưa 20/8, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 30 quân nhân đều có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m, tác phong chỉnh tề.

Tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, khoảng hơn 30 thành viên khối quân nhân Nga thu hút sự chú ý với vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m. Tất cả di chuyển theo một hàng dọc chỉnh tề.

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tiếp đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Việt Nam, theo QPVN.

Các thành viên đoàn nhanh chóng được các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ hoàn tất các thủ tục nhập cảnh. Sau lễ đón, đoàn đã di chuyển về địa điểm ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia các hoạt động sắp tới.

Ảnh: QPVN.

Khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga là một trong những khối quân đội nước ngoài tham dự lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 tại Hà Nội.

Trước đó vào sáng 16/8, 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào cũng đã di chuyển hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, sau đó đi tiếp ra Hà Nội chuẩn bị cho sự kiện. Ngày 15/8, quân đội Campuchia cũng đã có mặt tại thủ đô.

Hồi tháng 4 tại TP.HCM, các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia cũng đến Việt Nam tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, theo lời mời của Bộ Quốc phòng.

Vào 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Buổi tổng hợp luyện lần 2 sẽ diễn ra vào 20h tối 24/8. Sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra vào 20h ngày 27/8. Tổng duyệt cấp Nhà nước diễn ra lúc 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được diễn ra.