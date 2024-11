Khởi tố 10 đối tượng chặt biển xe, gây thương tích cho người khác

Khi di chuyển trên đường, 2 nhóm thanh niên 16-17 tuổi xảy ra mâu thuẫn, làm một người bị thương. Cơ quan CSĐT khởi tố 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Hầu hết đối tượng bị khởi tố đều trong độ tuổi 16-17.

Trước đó, khoảng 23h ngày 2/11, nhóm đối tượng do P.T.Đ (SN 2007, trú tại tỉnh Hòa Bình) cầm đầu, mang theo 2 két vỏ chai bia thủy tinh, một con dao đi từ thị trấn Chi Nê (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) tìm nhóm thanh niên đi môtô bốc đầu, cầm dao phóng lợn để đánh nhau.

Các bị can tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 2h ngày 3/11, khi đến khu vực thôn 4 (xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng), nhóm của P.T.Đ đã xảy ra xung đột với nhóm 3 thanh niên khác đang đi môtô trên đường. Vì vậy, nhóm của Đ đã chặt đứt chắn bùn sau và chặt biển số xe của nhóm thanh niên trên. Hậu quả của vụ việc làm một người bị thương.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường mời các đối tượng liên quan về trụ sở để làm rõ. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 6 môtô, 7 vỏ chai bia thuỷ tinh và một số vật chứng liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.