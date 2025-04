Khởi tố 10 đối tượng trong xưởng sản xuất ma túy tổng hợp đặc biệt lớn

Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam các đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy gồm: Chang Chun Ming (SN 1974, tên tiếng Việt là Trương Xuân Minh, người Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu đường dây; Đoàn Văn Hùng (42 tuổi), quê ở Khánh Hòa; cùng 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Phương Hà (SN 1990) và Nguyễn Minh Sáng (SN 1992) trú tại tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng Chang Chun Ming (SN 1974, tên tiếng Việt là Trương Xuân Minh) thời điểm vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hai chị em ruột trong đường dây bị khởi tố

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, tạm giam 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 1 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi nêu trên.

Trước đó, khoảng 0h ngày 22/3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Kết quả khám xét ở xưởng sản xuất ma túy và 2 địa điểm khác, Ban chuyên án thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, đủ căn cứ tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó 4 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), 2 đối tượng người Việt Nam. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Nguyễn Thị Phương Hà, Nguyễn Minh Sáng và Đoàn Văn Hùng.

Thủ đoạn của các đối tượng trong tổ chức tội phạm này rất tinh vi, xảo quyệt, chúng thuê xưởng ở khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Minh cử người canh gác, lắp đặt camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập. Các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải, chia quy trình sản xuất ma túy thành các giai đoạn khác nhau, khi kết thúc giai đoạn thì cho nghỉ việc, sau đó thuê người khác.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển và tiêu thụ cũng rất kỹ lưỡng, các đối tượng đã chuẩn bị phương tiện vận chuyển như mua tàu cá nhằm mục đích ngụy trang vận chuyển ma túy ra nước ngoài bằng đường biển.

Có thể đánh giá, đây là xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.

Xưởng sản xuất ma túy tổng hợp do đối tượng Trương Xuân Minh cầm đầu.

Cây cỏ bị chết khô do ngấm hóa chất

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, xưởng sản xuất ma túy của Trương Xuân Minh rộng 1.000 m2, nằm ở khu vực nghĩa trang xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) rất hẻo lánh, xung quanh là các đồi cây.

Các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải, chia quy trình sản xuất ma túy thành các giai đoạn khác nhau. Trong thời gian 2 tháng, nhóm đối tượng do Trương Xuân Minh cầm đầu đã đưa về xưởng lượng hóa chất rất lớn, trong đó nhiều loại vương vãi ra ngoài, ngấm vào đất.

Bên trong xưởng sản xuất ma túy tổng hợp.

Cũng theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, thời điểm phá án, khi tiếp cận xưởng, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc. Dù cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án đã chuẩn bị khẩu trang 3 lớp, vẫn không ngăn được mùi hóa chất xộc vào mũi, chỉ khoảng 5 phút là váng đầu và phải quay ra.

Cây cỏ xung quanh nơi sản xuất ma túy bị chết khô vì hóa chất độc hại.

Chuyên án được phá kịp thời, khi nhóm đối tượng mới sản xuất ra ma túy dạng ketamin, thì lực lượng Công an ập vào bắt, thu giữ, do vậy chưa có lượng ma túy nào được tiêu thụ ra thị trường. Tuy nhiên, xung quanh xưởng sản xuất trái phép chất ma túy của nhóm tội phạm xuất hiện tình trạng cây cỏ bị chết khô và một số cây ăn quả có dấu hiệu chết do ngấm hóa chất.