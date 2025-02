Khởi tố 15 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo tại Campuchia

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can với nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, ngày 17/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc đứng đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Chúng đã lợi dụng chính những người Việt để thực hiện hành vi lừa đảo, với chiêu thức hứa hẹn hoa hồng hấp dẫn từ các hoạt động lừa đảo.

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng HKQT Nội Bài đã triệu tập 12 đối tượng, bao gồm: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001), Lưu Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN 2004) đều trú tại tỉnh Thanh Hóa; và Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008) đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Bộ Công an.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã xác định thêm các đối tượng liên quan, bao gồm: Đinh Văn Sang (SN 2000), Đào Văn Thủ (SN 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982) đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Đặc biệt, Đinh Văn Quân (SN 1996, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng chủ chốt. Ban đầu Quân đến Campuchia làm việc tại khu PoiPet, nhưng sau thời gian ngắn làm việc không hiệu quả, anh ta chuyển sang làm phụ bếp.

Đến tháng 6/2024, Quân tiếp tục quay lại làm việc trong công ty lừa đảo. Quân được giao nhiệm vụ “giết khách” (nghĩa là làm cho nạn nhân không còn khả năng tài chính, từ đó đóng tài khoản và xóa dấu vết). Qua lời khai của Quân, tổng số tiền mà anh ta nhận được từ lương và thưởng khoảng 150 triệu đồng. Trong quá trình làm việc tại công ty, Quân khai đã lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân người Việt.

Cùng với Quân, Vũ Quang Khải (SN 2000, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cũng tham gia vào công ty lừa đảo từ tháng 4/2024. Khải được giao mã nhân viên để trao đổi và báo cáo kết quả công việc. Trong thời gian làm việc, Khải đã trực tiếp lừa nhiều nạn nhân tại Việt Nam, trong đó riêng cuối tháng 3/2024, Khải đã lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng . Tổng số tiền mà Khải nhận được từ công ty lừa đảo này là khoảng 160 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra cho biết, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như: nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin.

Những nhân viên người Việt tại khu PoiPet do các đối tượng người Trung Quốc thuê làm việc. Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ phận gọi điện có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm khách, giới thiệu công việc đánh giá 5 sao địa điểm trên Google Map. Khi có khách nhận lời thực hiện công việc, bộ phận gọi điện sẽ hướng dẫn khách kết bạn với tài khoản của bộ phận hướng dẫn và người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi kết bạn với khách, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện với khách để hướng dẫn công việc, hướng dẫn khách tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty như Cochat, Dealay…, hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty cung cấp.

Bộ phận hướng dẫn sẽ cho khách vào các nhóm để hướng dẫn làm việc, làm hoạt động. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản ảo, các tài khoản này đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho khách thật. Các đối tượng thường trả cho bị hại các khoản lợi nhuận nhỏ.

Khi khách tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn sẽ đưa ra các lý do cho khách không thể rút tiền như: thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, yêu cầu khách phải nộp thêm tiền mới rút được tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.