Khởi tố 18 đối tượng chém người vì bị la rầy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan Công an ra lệnh bắt tạm giam đối với 13 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Sang (SN 2007, cư trú xã Châu Phú); Lê Công Trí và Nguyễn Thành Thái (SN 2005, cư trú xã Bình Mỹ) về tội "Cố ý gây thương tích"; Huỳnh Sơn Lâm (SN 2007, cư trú xã Cô Tô), Phạm Đăng Khoa (SN 2005), Lê Khắc Huy (SN 2004), Lê Văn Đặng (SN 2000), Vỏ Gia Lạc (SN 2005, cùng cư trú xã Châu Phú); Đỗ Thị Cẩm Hiền (SN 2004), Nguyễn Văn Hữu Nhơn (SN 1997), Nguyễn Thành Hy (SN 2005), Trần Phước Lộc (SN 2007), Ngô Văn Khá (SN 1995, cùng cư trú xã Bình Mỹ, tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị khởi tố.

Cơ quan Công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng gồm: Trần Tú Như (SN 2001, cư trú tỉnh Đồng Tháp), Trần Văn Hoàng Em (SN 2007, cư trú xã Châu Phú), Nguyễn Trung Kiên (SN 2009, cư trú xã Giang Thành), Trần Vũ Tuyết Nhi (SN 2007) và Hà Trung Tín (SN 2007, cùng cư trú xã Bình Mỹ) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Riêng đối với Lê Hoàng An (SN 2010, cư trú xã Bình Mỹ) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 26/7/2025, Công an xã Vĩnh An, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của ông Phạm Văn Lòng (SN 1967) về việc anh ruột ông tên Phạm Văn Nhàn (SN 1963, cư trú ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An) bị hàng chục thanh thiếu niên lạ dùng dao chém trọng thương và dùng vỏ chai thuỷ tinh ném vào nhà. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe mô tô tẩu thoát ngay trong đêm.

Nguyễn Thành Thái khai nhận tại Cơ quan Công an.

Sau khi được Công an xã Vĩnh An báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, chưa rõ nhân thân lai lịch, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Vĩnh An điều tra, truy xét nóng các đối tượng nhằm kịp thời trấn an dư luận. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, chưa đầy 48 giờ, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Vĩnh An đã xác định và mời về trụ sở 19 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, cùng những lập luận sắc bén của những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, các đối tượng đã khai nhận. Do có mâu thuẫn giữa Lê Hoàng An với Huỳnh Hữu Cảnh (SN 2009, cư trú xã Vĩnh An), Cảnh và An hẹn đến khu vực gần cầu Mai Công Chánh (thuộc ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An) để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Thanh Sang khai nhận tại cơ quan Công an.

Sau đó, An rủ Hy rồi cả 2 rủ thêm Thái, Trí, Sang, Lâm, Khoa, Huy, Hiền, Nhơn, Đặng, Lạc, Khá, Như, Hoàng Em, Nhi, Tín, Kiên, Lộc đi giải quyết mâu thuẫn với Cảnh, cả nhóm đồng ý. Đến khoảng 22h30 ngày 26/7, nhóm An mang theo 2 dao tự chế, một két vỏ chai nước ngọt thủy tinh, sử dụng 8 môtô chở nhau đến điểm hẹn. Đến nơi, do không gặp nhóm Cảnh, nên cả nhóm quay về đến nhà ông Phạm Văn Nhàn, cách đó một đoạn lấy cây sắt giàn giáo cặp bên hông nhà ông Nhàn để làm hung khí đợi đánh nhau với nhóm Cảnh.

Nghe tiếng động, ông Nhàn cùng người thân đi ra la rầy nhóm An. Lúc này, Hy cùng đồng bọn lấy vỏ chai nước ngọt ném khiến mọi người bỏ chạy vào nhà trốn. Ông Nhàn cầm cây sắt giàn giáo đánh nhóm An. Thấy vậy Trí kêu Sang đưa dao, Trí xông tới chém ông Nhàn thì bị ông Nhàn cầm cây sắt đánh rớt dao. Trí lao vào vật ngã ông Nhàn xuống đường. Thái cầm dao xông vào chém ông Nhàn nhiều nhát gây thương tích. Sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Ông Nhàn được gia đình kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị.