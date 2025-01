Khởi tố 2 bị can vụ án vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan CSĐT Công an Lào Cai khởi tố 2 bị can gồm Lưu Việt Hùng và Sầm Phượng Long về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản".

Trước đó, ngày 16/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mai (SN 1983, HKTT tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) - hiện là công chức Tài chính, Kế toán xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can Sầm Phượng Long và Lưu Việt Hùng.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng xác định: Năm 2023, bị can Mai là người được giao trực tiếp lập hồ sơ thanh quyết toán các nguồn chi ngân sách của UBND xã, nhưng đã cố ý lập khống các chứng từ sửa chữa máy tính thông qua việc mua hoá đơn của Lưu Việt Hùng để hợp thức hoá hồ sơ điền vào giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước trên phần mềm kế toán của dịch vụ công.

Sau đó, bị can Mai đã sử dụng USB token của Sầm Phượng Long, Chủ tịch xã, đã giao cho bị can Mai quản lý và sử dụng để thực hiện ký phê duyệt các giấy rút dự toán, chứng từ gửi lên Kho bạc Nhà nước Bắc Hà rút tiền ngân sách của nguồn kinh phí chi thường xuyên, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia được cấp cho UBND xã Nậm Lúc năm 2023. Trong đó, Mai đã rút ra chiếm đoạt số tiền là hơn 300 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra theo sự chỉ đạo của Long, bị can Mai rút số tiền 13 triệu đồng để đưa cho Long chi tiêu cá nhân.

Ngày 30/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định thay đổi Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Mai về tội: “Tham ô tài sản”; ra Quyết định bổ sung Quyết khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với: Sầm Phượng Long (SN 1981, Nơi đăng ký HKTT: Thôn Làng Quỳ, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) - nguyên Chủ tịch UBND xã Nậm Lúc để điều tra về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.

Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét nơi ở đối với: Lưu Việt Hùng (SN 1984, Nơi đăng ký HKTT: SN 058, đường Tân Hà, tổ dân phố Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Viện KSND tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.