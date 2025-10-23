Khởi tố 2 đối tượng chặn đầu chửi bới, rút chìa khóa ôtô của CSGT

Thạch và Quang điều khiển ôtô bán tải biển kiểm soát 93C-169.74 nhiều lần truy đuổi, ép chặn, chửi bới, quay video lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai phát tán trên mạng xã hội.

Ngày 23/10, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 13 (Gia Lai) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng trú xã Ia Hrú, Gia Lai) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Thạch và Quang tại thời điểm gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo đó, chiều 15/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch đã được phê duyệt, thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh (cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai) bị Thạch và Quang điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 93C-169.74 nhiều lần truy đuổi, ép chặn, chửi bới, quay video phát tán trên mạng xã hội.

Thậm chí, 2 đối tượng này còn tự ý mở cửa, rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ, làm ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Ngô Mây - Quang Trung, phường An Khê, Gia Lai.