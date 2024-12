Khởi tố 2 đối tượng chiếm đoạt tiền của người Việt ở nước ngoài

Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Văn Linh (SN 2000) và Thái Nguyễn Triều (SN 2004).

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Duy Xuyên phát hiện một số đối tượng trên địa bàn huyện có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp Công an xã Duy Hòa, Công an xã Duy Tân tập trung xác minh.

Sau thời gian xác minh làm rõ, trong các ngày 20/12 và 25/12, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy chủ trì, phối hợp Công an xã Duy Hòa, Công an xã Duy Tân thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Linh và Thái Nguyễn Triều về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Văn Linh (trái) và Thái Nguyễn Triều.

Tại Cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, bắt đầu từ giữa năm 2024, Linh cùng đồng phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đối với những người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài, nên đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ trực tuyến việc xác thực tài khoản và nâng hạn mức giao dịch.

Linh chủ động tìm kiếm các bài viết của những người dùng mạng xã hội đăng tải công khai cần xác thực tài khoản, rồi chủ động nhắn tin hỗ trợ. Để đạt mục đích chiếm đoạt tài sản của mình, Linh và đồng phạm đã yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP rồi thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản người bị hại. Với thủ đoạn này, Linh và đồng phạm khai nhận đã chiếm đoạt được hơn 200 triệu đồng.

Tính riêng trong ngày 20/12, với thủ đoạn nêu trên, Linh, Triều đã liên kết, rút đi tổng số tiền 23 triệu đồng của hai bị hại là người Việt Nam đang ở nước ngoài, điển hình như bị hại là chị V.T.A.T (SN 1997, là người Việt Nam đang ở Nhật Bản).

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an huyện Duy Xuyên khuyến cáo người dân chỉ cập nhật sinh trắc học qua ứng dụng SmartBanking của từng ngân hàng cụ thể từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành IOS dành cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android); không cài đặt ứng dụng SmartBanking không rõ nguồn gốc, từ các đường link do đối tượng cung cấp.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng số (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), dịch vụ thẻ, thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác... cho bất kỳ ai kể cả nhân viên ngân hàng. Ngân hàng không liên hệ trực tiếp với khách hàng hoặc qua Website để hướng dẫn thu thập sinh trắc học.