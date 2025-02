Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng

Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua nhóm "Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều". Cả hai cùng nợ nần và cần tiền, nên bàn bạc giả vờ đi mua vàng để cướp giật tài sản.

Ngày 5/2, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết liên quan đến 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản ở hiệu vàng Hùng Vượng, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Trường (SN 2001, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thế (SN 1998, trú tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, trong tháng 1, Công an xã Đông Quang (Ba Vì) đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T, chủ hiệu vàng Hùng Vượng, có địa chỉ tại thôn Quang Húc, xã Đông Quang về việc, khi chị N.T.T đang ở cửa hàng, thì có một thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đi vào và đặt mua dây chuyền vàng nam 4 chỉ.

Công an huyện Ba Vì thực nghiệm hiện trường vụ cướp dây chuyên và nhẫn vàng tại cửa hàng Hùng Vượng.

Do cửa hàng không có, chị T gợi ý khách hàng mua một dây chuyền vàng 3 chỉ và 1 nhẫn vàng 1 chỉ thì thanh niên này đồng ý. Sau đó, chị T lấy dây chuyền và nhẫn vàng đưa cho khách xem. Tuy nhiên, sau khi nam thanh niên cầm dây chuyền và nhẫn, thì lập tức bỏ chạy ra ngoài đường, nhảy lên phía sau một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave không đeo biển kiểm soát do một thanh niên khác đang chờ sẵn. Cả hai phóng xe tẩu thoát theo hướng quốc lộ 32 đi thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Lúc này, chị T chạy đuổi theo hô hoán nhưng không kịp. Theo chủ hiệu vàng, trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp với Công an xã Đông Quang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường trực tiếp gây ra vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự xác định, nam thanh niên vào mua vàng khoảng 20-25 tuổi, dáng người gày, cao khoảng 1,7 m; còn nam thanh niên điều khiển xe máy kiểu dáng Honda Wave, màu đen, không đeo biển kiểm soát, đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc áo khoác màu đen, quần màu xanh, đi dày, dáng người đậm, cao khoảng 1,6 m.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Thế. Quá trình xác minh, cả hai đều không có mặt tại địa phương, không thường xuyên liên lạc với gia đình. Sau 6 ngày sau khi xảy ra vụ cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng, cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, bắt giữ Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Thế.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận sau khi gây án, Trường và Thế điều khiển xe máy về quận Hà Đông (Hà Nội) bán tại một cửa hàng vàng bạc, nhưng do làm rơi mất chiếc nhẫn nên chỉ bán được hơn 24 triệu đồng. Cầm tiền, Trường đưa cho Thế 11 triệu đồng, số còn lại bản thân giữ chi tiêu cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Thế thời điểm vừa bị Công an huyện Ba Vì bắt giữ.

Khai thác mở rộng, cơ quan Công an còn làm rõ, cũng trong tháng 1, Trường và Thế cùng với phương thức, thủ đoạn như trên đã gây ra vụ cướp giật tại một hiệu vàng ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Trường dừng xe lề đường đứng ngoài xe đợi, cảnh giới; Thế đi vào trong cửa hàng gặp một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Lúc này, Thế đặt vấn đề mua dây chuyền vàng và được người phụ nữ lấy cho xem 2 dây chuyền vàng 9999, trong đó một sợi 4 chỉ và một sợi 2 chỉ.

Khi thấy người phụ nữ mất cảnh giác, Thế đã cướp giật hai sợi dây chuyền trên tay người phụ nữ, người này đã giằng lại nên sợi dây chuyền 4 chỉ bị đứt ở đoạn giữa của sợi dây. Sau khi cướp giật Thế chạy ra ngoài nhảy lên xe máy của Trường nổ máy chờ sẵn bỏ chạy theo đường Quốc lộ 3 cũ hướng đi Thái Nguyên.