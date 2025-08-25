Khởi tố 2 đối tượng 'phù phép' hóa đơn phụ tùng ôtô

Cơ quan CSĐT Công an An Giang khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Tấn Linh (SN 1990), Võ Quốc Việt (SN 1991) để điều tra về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước".

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ ngày 2/10/2017 đến 11/9/2018, Võ Quốc Việt đã mua trái phép và cung cấp cho Phạm Tấn Linh 80 hóa đơn giá trị gia tăng khống, không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của 3 công ty, gồm: 75 hóa đơn của Công ty TNHH ôtô Anh Hưng, 3 hóa đơn của Công ty TNHH vận tải và bảo trì ôtô Minh Anh, 2 hóa đơn của Công ty TNHH vận tải và bảo trì ôtô Hoàng Phát.

Các hóa đơn này được sử dụng để xuất cho Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải - Chi nhánh An Giang (địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 355 triệu đồng; thuế GTGT hơn 35,5 triệu đồng; tổng thành tiền thanh toán gần 391 triệu đồng.

2 đối tượng Phạm Tấn Linh và Võ Quốc Việt.

Số tiền mua hóa đơn 4-5% giá trị ghi trên hóa đơn, tương đương khoảng 17,3 triệu đồng, nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán tiền mua hàng (phụ tùng ôtô), phụ gia và dịch vụ với công ty.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.