Khởi tố 2 gã trai tìm kiếm 'vận đỏ' hơn 3 tỷ đồng

Ngày 24/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Vũ (SN 1991; trú tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Đức Tiến (SN 1992; trú tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một số website có hoạt động đánh bạc trái phép, có lượng người truy cập, đánh bạc lớn. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 2 đối tượng Lê Anh Vũ và Hoàng Đức Tiến thường xuyên truy cập vào các đường link dẫn đến máy chủ “KUBET” để tham gia đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận từ năm 2023 đến nay, Tiến và Vũ đã truy cập và thực hiện việc đặt cược trên 1.000 phiên đánh bạc với tổng số tiền đặt cược trên 3 tỷ đồng . Hình thức đặt cược chủ yếu là “KU xổ số” - bản chất là chơi số lô, số đề; “KU thể thao” - bản chất là cá cược thể thao…

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng khác tham gia đánh bạc trên các website nói trên.