Khởi tố 2 người cầm gậy sắt đánh nhau sau va chạm giao thông

Ngày 11/8, Phòng CSHS Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ việc đánh nhau xảy ra tại phường Hiệp Bình trước đó.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM, vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra vào tối 5/8 tại trước địa chỉ số 194 đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khoảng 20h10 ngày 5/8, tại trước địa chỉ trên, 2 người đàn ông đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cả hai sử dụng vật bằng kim loại để tấn công nhau.

2 bị can Nguyễn Hùng (trái) và Mai Đình Bá tại cơ quan điều tra.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ, không thể di chuyển. Một số người đến gần định ngăn cản, nhưng do cả hai người đàn ông cầm gậy sắt nên không ai dám vào.

Sau vụ việc, cả hai người đàn ông lên xe rời đi. Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi hình, rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin báo của người dân, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét, làm rõ 2 đối tượng liên quan gồm: Mai Đình Bá (SN 1991, tạm trú tại phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (SN 1969, trú tại phường Hiệp Bình).

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết.