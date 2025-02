Khởi tố 2 Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Minh Thành và bà Phan Thị Xuân Thu, đều là Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận.

Ngày 8/2, nguồn tin PV Tiền Phong cho biết ông Cao Sơn Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận, ký quyết định đình chỉ công tác 2 phó giám đốc sở này và 1 phó trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản.

Cụ thể, tại quyết định số 19, 20/QĐ-STNMT, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận tạm đình chỉ công tác đối với bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành, đều là Phó giám đốc Sở.

Còn tại quyết định số 21/QĐ-STNMT, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Trung Khánh, Phó trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

3 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị khởi tố. Ảnh: Báo Thanh Tra.

Cả 3 cán bộ nêu trên bị tạm đình chỉ công tác do Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú kể từ ngày 14/1/2025.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông Ngô Minh Thành, bà Phan Thị Xuân Thu và ông Lê Trung Khánh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, 3 cán bộ trên có liên quan trong vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và một số tội danh khác, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra.

Hồi tháng 11/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hưng Thịnh về 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

6 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Vũ Đức Phương Linh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty CP Titanium Hưng Thịnh.

2 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, gồm Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty CP Titanium Hưng Thịnh.

Trước đó, ngày 30/10-7/11/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an Bình Thuận đã khám xét khẩn cấp Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh, qua đó xác định Công ty Hưng Thịnh đã khai thác titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án.