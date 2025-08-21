Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ

Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Công an thành phố Đà Nẵng thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can để điều tra, làm rõ các hành vi xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây "Rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" được xác lập, khởi tố vào tháng 1/2025.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật trong vụ án do Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá tháng 1/2025. Ảnh: TTXVN phát.

Cơ quan Công an đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Trong số 20 bị can bị khởi tố có 3 bị can là nhân viên của ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp "ma", để các đối tượng sử dụng cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới gần 30.000 tỷ đồng .

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can có liên quan về các tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.

Trong số 13 đối tượng, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú thành phố Đà Nẵng cũ) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp; đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam, tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó, các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng ).

Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như: N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.

Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.

Hiện, danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể vì đang phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.