Khởi tố 3 bảo vệ bệnh viện tấn công tài xế xe ôm ở Lào Cai

Ba bảo vệ Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai bị khởi tố vì hành hung lái xe ôm, gây náo loạn trước sảnh chính và làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại sảnh Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 Lào Cai (Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cũ).

Ba nam bảo vệ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 bảo vệ trên đều đang làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ Đông Á JIPI chi nhánh tỉnh Lào Cai và được phân công bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h30 ngày 19/9, anh H.M.D., tài xế xe ôm, có mặt tại sảnh chính bệnh viện để đón một bệnh nhân chạy thận cùng người thân về chỗ trọ.

Khi đang thực hiện công việc, anh bất ngờ bị 3 bảo vệ lao vào tấn công, dùng cả gậy cao su hành hung ngay trước cổng bệnh viện.

Hình ảnh 3 bảo vệ lao vào hành hung tài xế xe ôm.

Cơ quan công an xác định, hành vi của nhóm bảo vệ làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, gây cản trở giao thông khu vực trước bệnh viện và tạo nên sự náo loạn, bức xúc trong dư luận. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn mà còn làm xấu hình ảnh của bệnh viện.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm.