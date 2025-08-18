Khởi tố 3 doanh nghiệp lập hóa đơn khống, trốn thuế gần 80 tỷ đồng

Sử dụng chiêu ký hợp đồng giả và xuất hóa đơn thuế suất 0% cho giao dịch thực tế, 3 công ty ở Quảng Trị bị phát hiện trốn thuế gần 80 tỷ đồng, làm thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng trong các vụ án "Trốn thuế" tại 3 công ty Trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại xã Lao Bảo và Hải Lăng theo quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng (sinh năm 1976, trú tại khối 3B, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng về tội "Trốn thuế". Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra xác minh vụ việc "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Triều T&P (có địa chỉ tại thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo) phát hiện kế toán của công ty là Nguyễn Khương Hoàng đã cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống là trâu, bò, lợn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 3 vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại các Công ty Trách nhiệm hữu hạn 79 Thịnh Phát (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo); Công ty Trách nhiệm hữu hạn LB Phú Trọng (khóm Trung Chín, xã Lao Bảo); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giang Hiền Quảng Trị (thôn Long Hưng, xã Hải Lăng).

Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị kết luận Công ty Trách nhiệm hữu hạn 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng , Công ty Trách nhiệm hữu hạn LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỷ đồng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.

Cụ thể, theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Nếu bán cho đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng mức thuế suất 5%.

Tuy nhiên, dù biết các doanh nghiệp trên bán sản phẩm nhập khẩu cho các cá nhân, Nguyễn Khương Hoàng đã hợp thức hóa thành bán cho công ty để không phải nộp thuế bằng cách hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn cho các công ty, ghi thuế suất 0%.

Sau đó, Hoàng sử dụng các chứng từ nộp tiền ghi nội dung thanh toán thay công ty để hạch toán, kê khai thuế...

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.