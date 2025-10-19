Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả

  • Chủ nhật, 19/10/2025 17:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam bao gồm: Lê Đức Dũng (SN 1982, trú tại: Tổ Minh Tân 5, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai); Tô Thị Bình (SN 1993, trú tại: Khối phố Tân Hợp, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) và Lý Thị Mai Hương (SN 1999, trú tại: xã Tiến Thắng, tỉnh Bắc Ninh).

Theo tài liệu của Cơ quan ANĐT, các đối tượng Lê Đức Dũng, Tô Thị Bình và Lý Thị Mai Hương đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Lý Thị Mai Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương (Xu Jiangang). Mục đích chính là chiếm đoạt số tiền "sính lễ" 400 triệu đồng mà ông Cương phải chi trả.

hon nhan gia anh 1

Cơ quan An ninh điều tra (Phòng An ninh điều tra) Công an tỉnh Lào Cai tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng.

Sau khi Hương sang Trung Quốc và sinh sống khoảng 1 tuần, Lê Đức Dũng xác nhận đã nhận đủ 400 triệu đồng. Lập tức, Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Tô Thị Bình.

Số tiền chiếm đoạt sau đó được các đối tượng chia nhau: Dũng hưởng lợi 250 triệu đồng, Hương 80 triệu đồng, và Bình 70 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.

Ngày 16/10/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đỗ Huy

hôn nhân giả Lào Cai hôn nhân giả

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

