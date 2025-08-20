Khởi tố 3 đối tượng trong vụ trộm cắp 138 máy tính tại Nội Bài

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái (SN 2000), Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2004) về tội "Trộm cắp tài sản", Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa tại khu vực kho hàng thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Nguyễn Văn Thái đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Rạng sáng 30/6, Thái điều khiển ôtô đến kho hàng, rồi cùng Nguyễn Mạnh Hoàng lấy đi 14 kiện hàng. Các đối tượng dùng dao nhọn rạch kiện hàng lấy trộm 138 máy tính mini.

Tối 1/7, Thái liên hệ Nguyễn Hồng Sơn để bán hộ máy tính. Sơn đồng ý và tìm được chỗ mua với giá 1,82 triệu đồng/1 máy tính, nhưng chỉ báo lại với Thái là 1,4 triệu đồng/1 máy. Sơn hưởng số tiền chênh lệch và còn được hưởng 20% tổng số tiền bán máy tính.

Các đối tượng bị khởi tố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm cắp, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Mạnh Hoàng về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Hồng Sơn về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời thu giữ toàn bộ số máy tính bị các đối tượng trộm cắp.

Lực lượng chức năng Công an Thành phố đã làm việc, cảnh báo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ kho vận, giao nhận hàng hóa tại sân bay Nội Bài tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là trong khâu xuất nhập hàng hoá, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.