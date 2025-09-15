Khởi tố 39 bị can trong nhóm lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia

Công an Cao Bằng triệt phá thành công tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá thành công chuyên án 325L, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó giám đốc Công an tỉnh (mặc áo sáng màu bên phải) trực tiếp tham gia lấy lời khai các đối tượng.

Từ tháng 2/2025, nhóm tội phạm lập công ty “ma” tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài, giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của nạn nhân.

Ngày 28/3/2025, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng quyết định xác lập chuyên án 325L, trực tiếp chỉ đạo bởi đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ cơ cấu tổ chức, thủ đoạn và tiến hành triệu tập các đối tượng trở về Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành.

Lực lượng Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng trong vụ án.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quá trình bắt giữ được triển khai đồng loạt, khẩn trương, an toàn tuyệt đối.

Chuyên án 325L thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh và quyết tâm của Công an nhân dân trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và phối hợp nhiều lực lượng, Công an Cao Bằng đã và đang từng bước bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Thành công của chuyên án 325L là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Cao Bằng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.