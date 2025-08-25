Khởi tố 39 đối tượng về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 12 vụ án với 39 bị can về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại Nhà hàng Nonstop (50 đường Bùi Thị Xuân), Vũ trường Victory (79 đường Trương Công Kỉnh, phường Nam Đông Hà).

Trước đó, vào lúc 23h45 ngày 16/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà tiến hành kiểm tra Nhà hàng Nonstop do Nguyễn Tiến Dũng (SN 1984, trú phường Nam Đông Hà) làm chủ và Vũ trường Victory do Lê Thị Song Huyền (SN 1990, trú khu phố 2, phường Đông Hà) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 262 đối tượng/46 bàn đang hoạt động vui chơi giải trí. Qua test nhanh, phát hiện 146 đối tượng có kết quả dương tính ma túy loại Ketamine. Trong đó, 128 người có hộ khẩu thường trú trong tỉnh, 28 người ngoại tỉnh; 17 nhân viên phục vụ và 129 khách.

Lực lượng Công an đột kích, kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh, gồm nhà hàng và vũ trường tại Quảng Trị.

Lực lượng Công an phát hiện 12 bàn/46 bàn có dấu hiệu của tội: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (tại Nhà hàng Nonstop, phát hiện 7 bàn/24 bàn và tại Vũ trường Victory phát hiện 5 bàn/22 bàn), thu giữ nhiều tang vật gồm bóng cười, bình khí nén chứa N20, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan khác.

Để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ hình sự đối với 39 đối tượng (21 đối tượng ở nhà hàng Nonstop, 18 đối tượng ở Vũ trường Victory), ra Quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp 1 đối tượng có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; trả tự do cho 17 đối tượng sau khi xác định hành vi của các đối tượng là thụ hưởng.

Chuyển hồ sơ, bàn giao cho Công an các xã, phường, nơi các đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc nơi cư trú thực tế để lập hồ sơ quản lý và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 107 đối tượng.

Qua quá trình điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT đã tiến hành trưng cầu giám định các mẫu vật là các chất tinh thể màu trắng được thu giữ tại 12 bàn có đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, kết quả giám định xác định: tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine.

Với các tài liệu chứng cứ thu thập được từ quá trình điều tra, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố 12 vụ án hình sự, khởi tố 39 bị can và ra Lệnh tạm giam các bị can về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Phát hiện nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và dương tính với chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tích cực, khẩn trương thu thập tài liệu xử lý trách nhiệm đối với 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ nói trên theo quy định pháp luật. Việc phát hiện, bắt giữ xử lý vụ việc trên được dư luận quần chúng nhân dân ghi nhận ủng hộ, đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, để đạt được những kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và sự quyết tâm, đấu tranh quyết liệt không ngừng nghỉ, xuyên đêm, xuyên Lễ của CBCS lực lượng phòng chống ma túy và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý đối với tội phạm về ma túy, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.