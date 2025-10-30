Khởi tố 44 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán vũ khí

Cục CSHS Bộ Công an cho biết sau thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 44 đối tượng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, năm 2024, trinh sát Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện một đường dây chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng (loại súng PCP) với quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố do đối tượng Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cùng sự quyết tâm, kiên trì hơn một năm qua của hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng lần theo hoạt động của các đối tượng ở nhiều địa phương trên toàn quốc đã quyết định phá chuyên án, bóc gỡ, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm.

Cán bộ Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng Ngô Quang Vỹ.

Ngày 13/9, gần 200 CBCS của các đơn vị trên đã chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Ngô Quang Vỹ và các đối tượng tại nhiều địa phương liên quan đến hành vi "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Lực lượng chức năng thu giữ 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria); khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì); cùng hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thủy lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vỹ và đồng bọn khai nhận đã hoạt động từ năm 2019. Đối tượng Vỹ mua súng hơi, đạn chì và linh kiện từ nước ngoài qua các sàn thương mại điện tử, sau đó sử dụng máy móc để hoán cải, tăng tính sát thương rồi bán lại kiếm lời.

Từ đầu năm 2023, để che giấu hành vi phạm tội, Vỹ thuê 2 ngôi nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ) làm kho chứa vũ khí, linh kiện và đặt các máy móc sản xuất; câu kết, thuê và hướng dẫn đồng bọn sử dụng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Telegram để tạo kênh bán hàng, livestream quảng cáo và hướng dẫn lắp đặt súng.

Các đối tượng trong chuyên án "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Các món hàng được gửi đi qua dịch vụ giao hàng, được ngụy trang cẩn thận trong túi trà hay các món đồ cơ khí để tránh bị phát hiện. Thay vì gửi nguyên khẩu súng, Vỹ chia nhỏ linh kiện và gửi nhiều lần, sau đó hướng dẫn khách hàng cách lắp ráp.

Theo Ban chuyên án, số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã thực hiện 3.500 đơn hàng trên toàn quốc. Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định toàn bộ số súng và linh kiện đều là vũ khí quân dụng.

Số khẩu súng thu giữ.

Đến ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 44 đối tượng về tội "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", trong đó có Ngô Quang Vỹ, Ngô Văn Trọng, Nguyễn Thành Đô (cùng SN 1994), Ngô Văn Huỳnh (SN 1992), Nguyễn Đình Đông (SN 1905), Trần Văn Thái (SN 1992) cùng trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Mạnh Linh (SN 1988) trú tại xã Bum Tờ, tỉnh Lai Châu.

Quá trình khám xét, mở rộng, lực lượng Công an cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở cho nhiều người dân nhận thức về sự nguy hiểm của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí và vận động người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng như trên.

Thiết bị cơ khí, máy móc gia công các đối tượng dùng để chế tạo các loại vũ khí quân dụng.

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, hiện nay các loại vũ khí như súng bắn hơi ga, hơi cồn, khí nén và các linh kiện cơ bản, đạn cho các loại súng này đều bị coi là vũ khí quân dụng và phải xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an cảnh báo và đề nghị người dân đang tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trên thì giao nộp cho cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.