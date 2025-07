Khởi tố 5 bị can trong vụ giết mổ, buôn bán thịt lợn chết ở Hà Nội

Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết khởi tố bị can 5 đối tượng trong vụ buôn bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn chết, lợn nhiễm bệnh quy mô lớn tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, 5 bị can bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" gồm: Lê Văn Tươi (SN 1994, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Thị Thư (SN 1998, vợ bị can Tươi); Đặng Văn Huy (SN 1987, trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội); Dư Đình Hợi (SN 1983) và Nguyễn Viết Chiếm (SN 1987, cùng trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội).

Như ANTĐ thông tin trước đó, liên quan đến vụ buôn bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn chết, thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

CQĐT ghi lời khai của bị can trong vụ án.

Vụ thứ nhất: Ngày 30/6, tổ công tác liên ngành gồm Phòng CSKT CATP Hà Nội, Viện KSND TP, Cơ quan Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội, kiểm tra cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi (tại xã Thường Tín, TP Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 45 con lợn sống có biểu hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, cùng 1.050 kg thịt lợn đã giết mổ và 450 kg nội tạng.

Đối tượng Tươi khai nhận đã thu gom lợn chết, lợn nhiễm bệnh về giết mổ rồi hai vợ chồng đem ra chợ đầu mối bán; mỗi đêm vợ chồng Tươi giết mổ khoảng 40-50 con, mua với giá 35.000-40.000 đồng/kg hơi và bán ra với giá 55.000-60.000 đồng/kg thịt.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đặng Văn Huy (SN 1987, trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) là người cung cấp lợn chết, lợn nhiễm bệnh cho cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi.

Vụ thứ hai: Ngày 1/7, tại chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội), tổ công tác tiến hành kiểm tra ki-ốt của Dư Đình Hợi; phát hiện 367 kg thịt lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi. Đối tượng Hợi khai nhận đã mua lợn chết, lợn nhiễm bệnh với giá khoảng 20.000 đồng/kg từ các vùng ven đô Hà Nội hoặc tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ, rồi mang về nhà tại xã Hòa Xá để mổ, và vận chuyển ra chợ Phùng Khoang tiêu thụ. Để “qua mặt” khách hàng và cơ quan chức năng, Hợi dùng tiết lợn tẩm lên miếng thịt, đánh lừa cảm quan của người mua.

Vụ thứ ba: Cũng tại chợ Phùng Khoang, lực lượng chức năng đã kiểm tra ki-ốt của Nguyễn Viết Chiếm, phát hiện và thu giữ 426 kg thịt lợn nghi nhiễm bệnh. Với thủ đoạn tương tự Dư Đình Hợi, đối tượng Nguyễn Viết Chiếm mỗi ngày tiêu thụ gần 1 tấn thịt lợn.

CQĐT đang điều tra mở rộng vụ án.