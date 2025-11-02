Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến lúc nửa đêm ở Quảng Trị

  • Chủ nhật, 2/11/2025 13:54 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tối 18/8/2025 tại TDP Phú Quý, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, đồng thời khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan.

Trong đó, Nguyễn Tấn Mạnh (SN 2002) và Doãn Thanh Hải (SN 2002, cùng trú tại xã Nam Trạch) bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Những đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Huỳnh Hồng Quân (SN 2002), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989), Phạm Xuân Thành (SN 1984, cùng trú xã Nam Trạch); Đặng Quang Nhật (SN 1996, trú phường Đồng Thuận) và Nguyễn Quyết Thắng (SN 1998, trú xã Tuyên Hóa).

Trong vu hon chien, luc nua dem, Quang Tri anh 1

Các đối tượng nhận lệnh khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h20 ngày 18/8, tại quán Văn Nguyễn (TDP Phú Quý, xã Nam Trạch), Đặng Quang Nhật và Nguyễn Anh Đức xảy ra mâu thuẫn do va chạm xe.

Sau lời qua tiếng lại, Nhật đánh Đức, dẫn đến nhóm thanh niên ở xã Nam Trạch gồm Mạnh, Quân, Hải, Tuấn Anh và Thành lao vào rượt đuổi, dùng tay, ly thủy tinh và gạch men đánh nhau với Nhật và Thắng.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://tienphong.vn/khoi-to-7-doi-tuong-trong-vu-hon-chien-luc-nua-dem-o-quang-tri-post1792662.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

Trong vụ hỗn chiến lúc nửa đêm Quảng Trị Quảng Trị Trong vụ hỗn chiến lúc nửa đêm Quảng Trị

    Đọc tiếp

    Nghi an con trai chem cha tu vong roi treo co tu tu hinh anh

    Nghi án con trai chém cha tử vong rồi treo cổ tự tử

    1 giờ trước 12:50 2/11/2025

    0

    Sau khi dùng dao chém người cha tử vong, Trương Công Tiến bỏ hung khí gây án tại hiện trường rồi bỏ trốn. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện Tiến tử vong trong tư thế treo cổ cách hiện trường hơn 400 m.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý