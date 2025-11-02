Khởi tố 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến lúc nửa đêm ở Quảng Trị

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tối 18/8/2025 tại TDP Phú Quý, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, đồng thời khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan.

Trong đó, Nguyễn Tấn Mạnh (SN 2002) và Doãn Thanh Hải (SN 2002, cùng trú tại xã Nam Trạch) bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Những đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Huỳnh Hồng Quân (SN 2002), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989), Phạm Xuân Thành (SN 1984, cùng trú xã Nam Trạch); Đặng Quang Nhật (SN 1996, trú phường Đồng Thuận) và Nguyễn Quyết Thắng (SN 1998, trú xã Tuyên Hóa).

Các đối tượng nhận lệnh khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h20 ngày 18/8, tại quán Văn Nguyễn (TDP Phú Quý, xã Nam Trạch), Đặng Quang Nhật và Nguyễn Anh Đức xảy ra mâu thuẫn do va chạm xe.

Sau lời qua tiếng lại, Nhật đánh Đức, dẫn đến nhóm thanh niên ở xã Nam Trạch gồm Mạnh, Quân, Hải, Tuấn Anh và Thành lao vào rượt đuổi, dùng tay, ly thủy tinh và gạch men đánh nhau với Nhật và Thắng.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.