Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng và xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng có liên quan.

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các ổ nhóm đối tượng, nhưng tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn, một số nhóm mới từ các địa bàn lân cận và ở tỉnh Hà Tĩnh đến địa bàn phường trung tâm để hoạt động.

Các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển môtô, mang theo hung khí (dao, kiếm, vỏ chai bia…) lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rượt đuổi, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng, chủ yếu vào đêm khuya, rạng sáng.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương, Công an các phường trung tâm tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh bắt giữ các đối tượng để xử lý, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Đồng thời, trên mạng xã hội phản ánh video ghi lại cảnh 2 nhóm đối tượng đi trên các môtô không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí (dao, kiếm) đuổi đánh nhau khu vực đường Hồ Tùng Mậu (phường Trường Vinh) vào tối 3/9/2025.

Hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18h ngày 4/9/2025, Công an phường Trường Vinh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Trung tâm thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu) Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, bắt giữ 10 đối tượng (có độ tuổi 14-18) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Thái Doãn Hoàng L. (sinh năm 2008) trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Quốc Th. (sinh năm 2008), Hoàng An (sinh năm 2007), Trương Phước Th. (sinh năm 2009), Lê Đình Th. (sinh năm 2009), Nguyễn Đình Tr. (sinh năm 2009) cùng trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; Trần Hoàng Long (sinh năm 2007) trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Lê Hải Đ. (sinh năm 2009) trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tiến Đ. (sinh năm 2009) và Nguyễn N. (sinh năm 2009) cùng trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Thu giữ 2 môtô, 2 thanh kiếm và một số tang vật liên quan khác.

2 thanh kiếm mà các đối tượng dùng để đuổi đánh nhau. Ảnh: CACC.

Bước đầu, Cơ quan Công an điều tra, làm rõ: Qua mạng xã hội, nhóm đối tượng ở các địa bàn phường trung tâm Nghệ An (thuộc TP Vinh cũ) và tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau. Trong quá trình điều khiển xe máy với tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang trên đường, lạng lạch, hò hét, bấm còi…, các nhóm tìm kiếm nhau để rượt đuổi, đánh nhau. Mặc dù mới 14-18 tuổi, song đa số các đối tượng đều có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng và xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng có liên quan.

Để chủ động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, thời gian tới Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục con em, không để vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, để ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền, giáo dục tại gia đình, địa phương và trường học, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.