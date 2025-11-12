Khởi tố các đối tượng chứa mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng về tội "Chứa mại dâm" và "Mua dâm người dưới 18 tuổi".

Các đối tượng trong vụ án là Đ.T.H.N (SN 1987, trú tại thành phố Hà Nội) và Đ.M.C (SN 1965, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Theo điều tra, ngày 24/10/2025, N gọi điện thoại cho C là chủ nhà nghỉ tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, đặt vấn đề có nhu cầu mua dâm. C đồng ý, và gọi cháu H (dưới 18 tuổi) đến nhà nghỉ của mình để cho khách mua dâm với giá 600.000 đồng.

Cơ quan CSĐT làm việc với đối tượng liên quan.

Đến ngày 28/10/2025, sau khi về nhà, thì cháu H bị gia đình phát hiện và đưa đến trình báo với Cơ quan Công an.

Căn cứ quy định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng liên quan về tội "Chứa mại dâm" và "Mua dâm người dưới 18 tuổi".