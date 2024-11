Khởi tố chủ nợ cho vay lãi nặng, lên mạng uy hiếp con nợ

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hà Hoàng Bảo Đạt (SN 1992, trú tại khu phố 4, phường 4) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Do cần tiền làm ăn, năm 2022, anh T.T.M (SN 1985, trú thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An) nhiều lần đến TP Tuy Hòa gặp Hà Hoàng Bảo Đạt vay 90 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Sau nhiều tháng thu lợi bất chính, Hà Hoàng Bảo Đạt tiếp tục cộng cả vốn lẫn lãi, buộc con nợ phải cầm cố điện thoại, xe máy trả tiền lãi vay.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can chủ nợ Hà Hoàng Bảo Đạt.

Khi con nợ thông báo mất khả năng chi trả, xin khoanh ngừng trả lãi, kéo giãn thời gian trả nợ, thì bị đối tượng Đạt nhắn tin đe dọa, chặn đường đòi đánh đập sau đó đưa hình ảnh của con nợ và người thân trong gia đình họ lên các hội nhóm trên mạng xã hội nhằm uy hiếp tinh thần, buộc con nợ phải trả tiền lãi nặng đã cho vay.

Hoảng loạn cùng cực, nạn nhân đã làm đơn gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo vụ việc.