Khởi tố chủ quán bar liên quan vụ 5 nhân viên làm thêm bị điện giật

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc 5 học sinh bị điện giật thương vong khi làm thêm ở quán bar Bistro Fou Beach Club (phường Bãi Cháy).

Vụ việc xảy ra tại quán bar Bistro Fou Beach Club vào 0h50 ngày 25/6. Thời điểm này 5 nhân viên, trong đó có cả học sinh làm việc thời vụ đang dọn dẹp tại khu vực bể nước trước sân khấu chính của quán, thì bất ngờ bị điện giật.

Phát hiện sự cố, những người xung quanh đã cắt điện, kéo các nạn nhân ra khỏi bể nước và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó đã xác định 2 nhân viên tử vong, 3 nhân viên bị thương và được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy điều trị.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Tạ Quang Tr. và Tạ Đức H. (cùng SN 2008 và cùng trú tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả cũ, tỉnh Quảng Ninh); các nạn nhân bị thương là Nguyễn Tiến Đ. (SN 2009), Nguyễn Chính Ngh. (SN 2009, cùng trú phường Bãi Cháy) và Đặng Kiên C. (SN 2008, ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ).

Bị can Nguyễn Tuấn Đạt tại cơ quan điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt, chủ cơ sở kinh doanh Bistro Fou Beach Club, để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Khoản 2, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định bị can Đạt có vi phạm trong công tác lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở, đồng thời thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong việc tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn lao động, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động.