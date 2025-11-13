Khởi tố chủ và 2 nhân viên quán karaoke về hành vi 'Chứa mại dâm'

Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 3 đối tượng là chủ và nhân viên của quán karaoke để điều tra về hành vi "Chứa mại dâm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tới (SN 1991, trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), là chủ quán karaoke 682 cùng 2 nhân viên của quán là Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Lò Văn Tư (SN 2000, trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) về tội "Chứa mại dâm". Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Tới là chủ quán karaoke 682 ở thôn Ngọc Nhuế, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, thuê các nhân viên nữ đến quán để làm nhiệm vụ rót bia, bấm bài cho khách khi khách có yêu cầu.

Các đối tượng Dũng, Tư, Tới.

Quá trình kinh doanh, Tới thấy nhiều khách đến hát có nhu cầu mua dâm tại quán karaoke, nên đã cùng các nhân viên nữ thỏa thuận để bán dâm cho khách. Tới là người thu tiền của khách, sau đó chia, trả % cho nhân viên.

Cùng với đó, Tới thuê Nguyễn Văn Dũng làm công việc quản lý, theo dõi các phòng khách hát, nếu Tới không có ở quán thì Dũng trực tiếp thu tiền của khách mua dâm và báo lại cho Tới.

Đối với Lò Văn Tư được Tới thuê làm công việc đưa đón khách mua dâm vào phòng ngủ của nhân viên bán dâm và khóa cửa lối ra vào khu vực phòng mua bán dâm rồi trông coi cảnh giới.

Ngày 24/10/2025, Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Dũng và Lò Văn Tư đang thực hiện hành vi chứa mại dâm cho 4 đôi nam nữ tại quán Karaoke 682 thì bị phát hiện bắt quả tang và thu giữ các vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.