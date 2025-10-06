Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

  • Thứ hai, 6/10/2025 15:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại diện C03 (Bộ Công an) cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bị cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án King Bay 125 ha.

Tại cuộc họp báo quý 3 của Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Đại diện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án King Bay 125 ha, bị khởi tố để điều tra tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án trên, C03 khởi tố Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai và Đỗ Đình Ngoan, định giá viên.

Hop bao, Bo Cong an anh 1

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Ngọc An.

C03 cũng khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với cáo buộc "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land, bị tạm giam về cáo buộc "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Đức Mạnh

Họp báo Bộ Công an Đồng Nai Đức Mạnh Họp báo Bộ Công an

    Đọc tiếp

    Bat nghi pham sat hai 3 nguoi o Dong Nai hinh anh

    Bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

    6 giờ trước 12:22 6/10/2025

    0

    Công an tỉnh Đồng Nai bắt được nghi phạm vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai; là đối tượng Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ phường Phước Long, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý