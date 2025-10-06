Khởi tố cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Đại diện C03 (Bộ Công an) cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bị cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án King Bay 125 ha.

Tại cuộc họp báo quý 3 của Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Đại diện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án King Bay 125 ha, bị khởi tố để điều tra tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án trên, C03 khởi tố Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai và Đỗ Đình Ngoan, định giá viên.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Ngọc An.

C03 cũng khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với cáo buộc "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land, bị tạm giam về cáo buộc "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".